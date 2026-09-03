Ford retira 160,000 autos por fallas que pueden causar pérdida de potencia

La preocupación vuelve a tocar la puerta de miles de propietarios de Ford en Estados Unidos. La compañía puso en marcha dos llamados a revisión que, sumados, afectan a cerca de 160,000 vehículos y que tienen algo importante en común: ambas fallas pueden terminar afectando la capacidad de propulsión de los autos.

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Los problemas, sin embargo, tienen orígenes completamente diferentes. Mientras la campaña más grande se concentra en un posible defecto del sistema eléctrico del Ford Mustang, la segunda está relacionada con una falla en los pistones de vehículos equipados con el motor 2.3 litros EcoBoost.

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El Mustang concentra la mayor cantidad de vehículos

El retiro más amplio afecta a 148,663 unidades del Ford Mustang correspondientes a los años modelo 2024, 2025 y 2026. La situación se encuentra en determinados terminales de tierra del arnés eléctrico ubicado en el compartimiento del motor.

Según la información disponible, estos componentes pueden fracturarse con el paso del tiempo. El adhesivo termoencogible utilizado durante su fabricación puede generar una curvatura en los terminales y hacerlos más vulnerables a las vibraciones normales del vehículo.

Si uno o varios de estos puntos de conexión se rompen, el auto podría experimentar una reducción o incluso una pérdida de potencia de propulsión. También existe la posibilidad de que otros sistemas resulten afectados, entre ellos los faros, la bomba del líquido limpiaparabrisas, el aire acondicionado y el ventilador de enfriamiento.

Ford tiene previsto sustituir los terminales involucrados por piezas con un diseño actualizado. La reparación se realizará sin costo para los propietarios de las unidades afectadas.

Cinco modelos con el motor 2.3 litros EcoBoost

La segunda campaña involucra 10,001 vehículos Ford modelo 2026. En esta lista aparecen Bronco, Bronco Sport, Explorer, Ranger y Mustang, todos equipados con el motor 2.3 litros EcoBoost.

En este caso, el problema está relacionado con los pistones. La investigación apunta a una posible grieta en la unión entre el inserto resistente al níquel, conocido como Ni-Ring, y el aluminio del componente.

Una herramienta utilizada durante el proceso de fabricación habría sufrido un problema provocado por una tuerca floja. Esto permitió que golpeara de manera intermitente el inserto y comprometiera la unión de la pieza.

Las consecuencias pueden ir desde fallas de encendido y pérdida de rendimiento hasta una reducción considerable de la capacidad de movimiento del vehículo en los casos más graves.

Las señales que pueden aparecer antes de la falla

Los propietarios podrían notar algunas señales antes de que se presente una avería mayor. Entre ellas están la activación del testigo Check Engine, tirones, fallas de encendido y ruidos inusuales provenientes del motor.

Ford había identificado 22 fallas de motores en sus plantas de producción hasta el 12 de agosto. Además, existían dos casos reportados en circulación que podrían estar relacionados con el mismo problema.

La solución será revisar los vehículos para detectar posibles grietas en los pistones. En caso de encontrar una unidad afectada, Ford reemplazará el motor de bloque largo por otro con los componentes corregidos.

Qué deben hacer los propietarios afectados

Los dueños de los vehículos incluidos en estos llamados a revisión deberán estar atentos a la comunicación oficial de Ford. La red de distribuidores ya recibió información sobre las campañas y las notificaciones a los clientes se realizarán en diferentes etapas.

En el caso de los vehículos afectados por el problema del motor, las notificaciones relacionadas con la reparación están previstas para finales de diciembre. Como ocurre con los llamados a revisión por motivos de seguridad, las inspecciones y reparaciones necesarias serán gratuitas para los propietarios.

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