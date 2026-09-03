La Ford Fathom 2027 deja ver sus primeras imágenes en Las Vegas

La próxima gran apuesta eléctrica de Ford sigue dejando pistas sobre lo que prepara para 2027. La futura Fathom apareció recientemente en Las Vegas mientras avanzaba en una exigente fase de pruebas, aunque todavía mantiene gran parte de su carrocería oculta bajo un llamativo camuflaje.

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Las imágenes fueron compartidas por Jim Farley, CEO de Ford, y permiten apreciar con mayor claridad las proporciones de esta nueva pickup eléctrica. El vehículo fue llevado al desierto de Nevada para enfrentar temperaturas extremas y poner a prueba componentes clave antes de su llegada al mercado.

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La Fathom apunta a convertirse en una de las propuestas eléctricas más accesibles de Ford. La compañía ya anunció que tendrá un precio inicial de $29,945 dólares, una cifra con la que buscará atraer a compradores que todavía ven el costo como uno de los principales obstáculos para dar el salto hacia un vehículo eléctrico.

Las Vegas pone a prueba a la futura Fathom

El calor del desierto de Nevada representa un escenario ideal para evaluar cómo responde un vehículo eléctrico bajo condiciones exigentes. Ford está utilizando esta etapa para analizar el funcionamiento de la batería y el sistema de propulsión cuando las temperaturas alcanzan niveles extremos.

La información recopilada durante estas jornadas permitirá realizar ajustes antes del inicio de la producción. Las fotografías también sugieren que el desarrollo del modelo ha avanzado considerablemente y que el vehículo definitivo podría estar cada vez más cerca.

Aunque Ford mantiene en secreto varios de sus detalles, la Fathom ya comienza a revelar algunas características gracias a sus nuevas apariciones públicas.

Una pickup compacta con una propuesta distinta

Ford define a la Fathom como una pickup eléctrica de tamaño mediano, aunque sus dimensiones aparentes apuntan a un modelo más compacto. Por sus proporciones, parece ubicarse más cerca de la Ford Maverick que de la Ford Ranger.

Las imágenes permiten distinguir una configuración de doble cabina y una caja de carga relativamente corta. Su altura parece más contenida que la de otras pickups eléctricas, una decisión que podría favorecer la aerodinámica y ayudar a reducir el consumo energético.

Ford Fathom. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

El camuflaje todavía impide conocer por completo el diseño exterior. Aun así, se puede apreciar un capó relativamente corto, una parte frontal baja y unos faros ubicados en una posición cercana a la parte inferior del vehículo.

Un precio que puede marcar la diferencia

La gran carta de presentación de la Ford Fathom será su precio. Con un costo inicial anunciado de $29,945 dólares, la pickup buscará competir no solo contra otros modelos eléctricos.

Ford también tendrá la oportunidad de atraer a compradores que hoy consideran vehículos con motores de combustión o alternativas híbridas. La diferencia estará en saber si la compañía logra cumplir con esa promesa cuando el modelo llegue a los concesionarios. El lanzamiento está previsto para finales de 2027.

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