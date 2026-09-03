Nissan adelanta el Rogue Hybrid 2027 y llegará en noviembre

Nissan decidió mover sus fichas antes de lo previsto. La marca japonesa adelantará la llegada del Rogue Hybrid 2027 a los concesionarios de Estados Unidos y comenzará a venderlo en noviembre de 2026, una fecha que representa un importante cambio frente al calendario original.

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La decisión también llega con una particularidad. El lanzamiento inicial será bastante limitado, por lo que no todos los clientes que quieran el nuevo SUV electrificado podrán encontrar una unidad de inmediato. Según un informe de Automotive News, cada concesionario comenzará recibiendo apenas dos vehículos.

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Con una red cercana a los 1,050 concesionarios en Estados Unidos, Nissan pondría inicialmente alrededor de 2,100 unidades en el mercado. La producción aumentará progresivamente hasta alcanzar unas 6,000 unidades disponibles para marzo de 2027.

Nissan busca reaccionar en un segmento cada vez más competido

El Rogue es uno de los modelos más importantes de Nissan en Estados Unidos, pero sus ventas no han estado ajenas a la presión de sus competidores. Durante 2025, el modelo registró una caída de 11% y cerró el año con 217,896 unidades comercializadas.

Más del Nissan Rogue 2026.5. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

La participación de Nissan dentro de este segmento también descendió hasta 7,6%. La llegada de una variante híbrida aparece, por tanto, como una respuesta a un mercado en el que las opciones electrificadas ganan cada vez más terreno.

Los híbridos, híbridos enchufables y vehículos eléctricos de batería representaron aproximadamente 24% de las ventas de vehículos ligeros en Estados Unidos durante el segundo trimestre de 2026. Un año antes, esa participación había sido de 22%.

Esperar hasta mediados de 2027 para lanzar la nueva tecnología habría dejado a Nissan en una posición complicada frente a sus principales rivales. Por eso, la compañía decidió acelerar el proceso y adelantar nuevamente el estreno.

Así funciona el sistema e-Power

El Rogue Hybrid 2027 utilizará la tecnología e-Power de Nissan, una propuesta diferente a la de otros sistemas híbridos convencionales.

Las ruedas son impulsadas directamente por motores eléctricos, mientras un motor turboalimentado de tres cilindros y 1.5 litros se encarga de generar la electricidad necesaria para alimentar el sistema.

La intención es ofrecer una sensación de conducción más cercana a la de un vehículo eléctrico, sin obligar al propietario a depender de una batería de gran tamaño ni de una estación de carga.

Nissan ya utiliza esta tecnología en otros mercados internacionales y el sistema e-Power ha estado presente en modelos como el Note y el X-Trail. Su llegada al Rogue podría convertirse en uno de los principales argumentos para atraer nuevos compradores.

Las primeras unidades serán las más equipadas

El lanzamiento comenzará con la versión de gama alta, que será la primera en llegar a los concesionarios durante noviembre de 2026. Posteriormente, Nissan aumentará el inventario y tiene previsto incorporar dos versiones adicionales en marzo de 2027.

Nissan Rogue 2026.5. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

La limitada disponibilidad inicial podría generar una demanda superior a la oferta, especialmente si el nuevo Rogue logra captar rápidamente la atención de los compradores interesados en un SUV electrificado.

Nissan todavía guarda el precio

La marca aún no ha confirmado cuánto costará el Rogue e-Power 2027. Se espera que Nissan revele próximamente todos los detalles relacionados con sus versiones, equipamiento y precio.

Como referencia, el híbrido enchufable actual se mantiene alrededor de $46,000 dólares. El precio del nuevo Rogue Hybrid podría ubicarse en un rango cercano, aunque por ahora habrá que esperar la información oficial de Nissan.

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