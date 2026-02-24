En el Atlético de Madrid no saben nada de una posible partida de Antoine Griezmann a la MLS

El Atlético de Madrid salió al paso de los rumores que colocan a Antoine Griezmann en el Orlando City de la MLS. Tanto Mateu Alemany, director deportivo rojiblanco, como Enrique Cerezo, presidente del club, aseguraron no tener conocimiento de ninguna negociación por el delantero francés, pieza clave en el esquema del equipo.

La noticia, difundida por The Athletic, generó revuelo en plena recta decisiva de la UEFA Champions League, justo antes del duelo ante el Club Brujas en el Metropolitano.

El Atlético de Madrid niega contactos con Orlando City

En declaraciones previas al partido europeo, Mateu Alemany fue tajante sobre el supuesto interés del club estadounidense.

“Lo que hoy toca es estar aquí para pasar a octavos de la ‘Champions’. Interés por muchos jugadores existe, pero tenemos que convivir con ello“, declaró a Movistar antes del encuentro.

El dirigente también desmintió cualquier información sobre una salida del delantero francés rumbo a la MLS: “No tengo que garantizar nada, Griezmann es jugador del Atlético de Madrid y tiene dos años y medio de contrato. No tenemos conocimiento de nada de esto. Griezmann es un jugador importante para el club”.

Enrique Cerezo refuerza el mensaje: “Yo no sé nada”

Por su parte, Enrique Cerezo respaldó la postura institucional y reiteró que el atacante francés es fundamental en el proyecto deportivo.

“Esta mañana, cuando ha saltado la noticia me ha extrañado. Griezmann es un jugador del Atlético de Madrid, queridísimo por esta afición, es necesario en el Atlético de Madrid y lo estamos viendo en los últimos partidos que está haciendo. De Griezmann no sabemos nada. Yo no sé nada”, afirmó el presidente.

▪️ "La verdad es que me ha extrañado; no sabemos nada".



Enrique Cerezo, sobre la noticia de una posible salida de Griezmann del Atlético de Madrid rumbo a la MLS.



🔗 https://t.co/NJ886dhzp3 🔗 pic.twitter.com/LtgIoscM1b — ElDesmarque (@eldesmarque) February 24, 2026

Las declaraciones buscan frenar la especulación en torno al futuro de uno de los referentes del conjunto rojiblanco, especialmente en un momento clave de la temporada tanto en LaLiga como en la Champions League.

¿Qué dijo The Athletic sobre el fichaje de Griezmann?

El medio británico publicó que el Orlando City estaba en negociaciones con Griezmann, quien tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2027, para incorporarlo antes del cierre del mercado del próximo 26 de marzo en la liga estadounidense.

Sin embargo, desde el club madrileño insisten en que no existe constancia oficial de dichas conversaciones.

Orlando City is in advanced discussions over a move for Atletico Madrid forward Antoine Griezmann for their open designated player spot.



Multiple sources briefed on the deal have indicated to The Athletic that the 34-year-old is the club’s focus.



However, there are no… pic.twitter.com/auymV1QfYk — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 23, 2026

