Antonine Griezmann podría llegar a la Major League Soccer

El fútbol de Estados Unidos sigue animando los mercados de traspasos. Los clubes de la Major League Soccer son grandes candidatos para adquirir jugadores provenientes de Europa. Antoine Griezmann sería el nuevo “capricho” del fútbol estadounidense.

Según informaciones de The Athletic, Antonine Griezmann sería el principal objetivo del Orlando City. El conjunto estadounidense aún busca un nombre de peso para que ocupe el lugar de jugador franquicia. Griezmann es un fiel aficionado de la NBA y está al tanto de los grandes deportes de Estados Unidos. No sería descabellado su fichaje.

“Orlando City se encuentra en conversaciones avanzadas sobre el traspaso del delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann para su puesto vacante de jugador designado”, informan desde el portal.

🚨🟣 BREAKING: Orlando City advance in talks to sign Antoine Griezmann from Atlético Madrid.



Negotiations are underway between all parties as @TomBogert @MarioCortegana report.



Orlando want Griezmann to join in the next weeks after director Ricardo Moreira’s missions in Madrid. pic.twitter.com/x3JvnG1glR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 23, 2026

Este interés no sería solo un rumor. Directivos del Orlando City estarían realizando viajes a España para contactar directamente con el jugador del Atlético Madrid. “The Lions” se adelantan en el intento de convencer a Griezmann de jugar en la MLS.

“Aún no hay acuerdos formales para el internacional francés, y Orlando City también está en contacto con otros jugadores. El director deportivo y gerente general del Orlando City, Ricardo Moreira, ha estado en España en varias ocasiones para trabajar en el acuerdo“, agrega el medio.

Estrellas que firmaron por Orlando City

El Orlando City ha contado con grandes futbolistas en los últimos años. A pesar de que no tienen un fuerte poder económico como sus rivales de conferencia, el club ha podido firmar a futbolistas de gran trayectoria.

“The Lions” han tenido en su plantilla a jugadores de la talla de Antonio Nocerino, proveniente del Milan en 2016, Júlio Baptista en 2016, Alexandre Pato en 2021, Nani en 2019 y Kaká en 2014. Antoine Griezmann sería el segundo campeón del mundo que se uniformaría con la camiseta del Orlando City; el primero fue Kaká.

Sigue leyendo:

– Las MLS suma nuevas estrellas para la temporada 2026

– Domenec Torrent arremete contra los “inventos” de la prensa mexicana

– MLS: agenda las fechas claves del fútbol de Estados Unidos

– Rodrigo de Paul cree que ganar la MLS es más difícil que ganar la Champions