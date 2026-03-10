FC Barcelona rescata un empate ante Newcastle en la ida de octavos de Champions

El FC Barcelona evitó la derrota en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League tras empatar 1-1 frente al Newcastle en el estadio St. James’ Park. El conjunto español consiguió la igualdad en el tiempo añadido gracias a un penalti convertido por Lamine Yamal, cuando el equipo inglés ya se veía con ventaja para el encuentro de vuelta.

La anotación llegó en el minuto 96. El delantero azulgrana ejecutó el penalti con el tiempo prácticamente cumplido y superó al guardameta Aaron Ramsdale desde los once metros. La jugada se produjo después de una falta cometida sobre Dani Olmo dentro del área.

Hasta ese momento, el Newcastle había logrado ponerse en ventaja en la recta final del encuentro y parecía encaminarse hacia la victoria.

El partido correspondía al primer duelo de la eliminatoria de octavos de final de la principal competición de clubes de Europa.

Newcastle dominó el partido durante gran parte del encuentro

Durante la mayor parte del juego, el equipo inglés generó las ocasiones más claras frente al arco rival. El Barcelona, por su parte, tuvo dificultades para construir ataques y dependió en varios momentos de su defensa y de intervenciones del portero Joan García para mantenerse en el partido.

En el área azulgrana también destacó una acción defensiva de Pau Cubarsí, quien despejó un cabezazo de Sandro Tonali cuando el balón se dirigía hacia la portería.

El Newcastle generó varias aproximaciones peligrosas. Una de las más claras ocurrió cuando Anthony Gordon estrelló un disparo en el poste. En esa misma jugada, Joelinton empujó el balón a la red, pero la acción fue anulada por fuera de juego.

El Barcelona afrontó además algunos problemas físicos durante el encuentro. El mediocampista Pedri abandonó el campo tras quedar exhausto por el esfuerzo realizado, mientras que Marc Bernal también sufrió una lesión durante el desarrollo del partido.

La presión ofensiva del Newcastle terminó dando resultado en el minuto 87. Jacob Murphy combinó por la banda y envió un centro hacia el segundo palo. Harvey Barnes apareció sin marca y remató desde corta distancia.

El disparo no fue limpio, pero el balón golpeó el pecho del portero Joan García y terminó entrando en la portería, lo que desató la celebración en el estadio.

NEWCASTLE HAVE TAKEN THE LEAD AGAINST BARCELONA 👀#UCL pic.twitter.com/0D0gs595rI — DAZN Football (@DAZNFootball) March 10, 2026

Un penalti en el minuto 96 cambia el resultado

Con la ventaja en el marcador, el Newcastle intentaba sostener el resultado durante los minutos finales. Sin embargo, el Barcelona logró generar una última jugada en el tiempo añadido.

Dani Olmo avanzó dentro del área rival y trató de superar a la defensa. Durante la acción, el mediocampista alemán Thiaw cometió una zancadilla que provocó la caída del jugador español. El árbitro italiano Marco Guida señaló inmediatamente el punto de penalti. La decisión se mantuvo sin intervención del VAR.

Lamine Yamal asumió la responsabilidad desde los once metros. El delantero ejecutó el lanzamiento y engañó a Ramsdale para establecer el 1-1 definitivo.

A LAST MINUTE PENALTY ALLOWS BARCELONA A CHANCE TO TIE THE GAME VS. NEWCASTLE!



THE SCENES 😳 pic.twitter.com/FUdOnbP0sc — DAZN Football (@DAZNFootball) March 10, 2026

El resultado deja abierta la eliminatoria de octavos de final. El Barcelona tendrá la oportunidad de definir el cruce en el partido de vuelta, que se disputará la próxima semana con el apoyo de su público.

