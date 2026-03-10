Pochettino habló públicamente acerca del presunto interés del Real Madrid

El entrenador de la selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, se pronunció públicamente después de que surgieran versiones que lo sitúan entre los posibles candidatos para dirigir al Real Madrid en la próxima temporada. El técnico argentino abordó el tema con cautela y evitó confirmar cualquier escenario sobre su futuro profesional.

Las declaraciones se produjeron durante su visita a Madrid, donde asistió al partido de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspur. El encuentro tenía un significado especial para el argentino, quien estuvo al frente del club inglés entre 2014 y 2020.

En ese contexto, Pochettino fue consultado por el programa El Chiringuito sobre la posibilidad de asumir el cargo en el conjunto blanco, luego de que ESPN informara que su nombre forma parte de la lista de técnicos analizados por la directiva del club.

“Bueno, todo a su tiempo. Los timing en el futbol son los que dictan. El futbol te va a llevar donde el fútbol quiera y no donde uno quiera”, afirmó.

Actualmente, Pochettino dirige a la selección de Estados Unidos, con la que mantiene contrato hasta después del Mundial de 2026.

El Real Madrid analiza opciones para su banquillo

Las declaraciones del técnico llegan después de que se conociera que el Real Madrid ha comenzado a explorar el mercado de entrenadores con la vista puesta en el próximo verano.

Según informó ESPN, el club blanco se prepara para posibles cambios dentro de su estructura deportiva, un proceso que podría afectar tanto al banquillo como a otras áreas vinculadas a la planificación de fichajes.

Dentro de ese análisis aparecen varios perfiles, entre ellos el de Pochettino, quien es considerado uno de los técnicos mejor valorados por el presidente del club, Florentino Pérez. El entrenador argentino ya había sido relacionado con el equipo madrileño en el pasado. En particular, su nombre tomó fuerza después de llevar al Tottenham Hotspur a la final de la Champions League en 2019.

A lo largo de su carrera también ha dirigido a otros clubes de alto nivel en Europa. Entre ellos se encuentran el Chelsea y el Paris Saint-Germain.

Durante su etapa en el club parisino coincidió con Kylian Mbappé, quien actualmente forma parte de la plantilla del Real Madrid.

Mientras continúan las especulaciones sobre el futuro del banquillo, el equipo madrileño sigue compitiendo en la presente temporada bajo la dirección de Álvaro Arbeloa. El exfutbolista asumió el cargo en enero tras la salida de Xabi Alonso.

El conjunto blanco afrontará esta semana un nuevo desafío internacional cuando se enfrente al Manchester City en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

