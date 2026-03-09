Australia concede asilo a cinco futbolistas de la selección femenina de Irán tras petición de Trump

Cinco integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán recibieron asilo en Australia después de abandonar el campamento de entrenamiento del equipo en Gold Coast mientras participaban en la Copa Asiática. La decisión fue confirmada por autoridades australianas, que también dejaron abierta la posibilidad de extender la misma opción a otras jugadoras del plantel.

Las futbolistas que obtuvieron protección humanitaria son Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh y Mona Hamoudi, según informó la oficina de comunicaciones del príncipe Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán que actualmente vive en el exilio en Estados Unidos.

El ministro del Interior de Australia, Tony Burke, explicó que las jugadoras fueron trasladadas por agentes de la Policía Federal australiana “a un lugar seguro”. En ese sitio se reunieron con el funcionario para completar los procedimientos relacionados con sus visas humanitarias.

Last night I was able to tell five women from the Iranian Women’s Soccer team that they are welcome to stay in Australia, to be safe and have a home here. pic.twitter.com/2JQp9q9Z8W — Tony Burke (@Tony_Burke) March 9, 2026

Durante el anuncio, Burke también se dirigió al resto del equipo iraní, que todavía se encontraba en el país tras el torneo. “Les digo a las demás integrantes del equipo: la misma oportunidad existe”, afirmó. El ministro añadió: “Australia ha acogido con cariño a la selección femenina de fútbol iraní”.

La selección iraní había llegado a Australia el mes anterior para disputar la Copa Asiática Femenina, antes de que estallara la guerra en su país. Tras quedar eliminadas del torneo el fin de semana, las jugadoras enfrentaban la posibilidad de regresar a un territorio que actualmente se encuentra bajo bombardeos.

La entrenadora del equipo, Marziyeh Jafari, había declarado el domingo a la agencia de noticias australiana AAP que las futbolistas “quieren regresar a Irán lo antes posible”.

La presión política y el debate sobre el asilo

La situación del equipo iraní generó atención internacional después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera públicamente a Australia que otorgara asilo a las jugadoras.

En una publicación en redes sociales realizada el lunes, Trump criticó la posibilidad de que las futbolistas fueran obligadas a regresar a su país. El mandatario escribió que Australia estaba “cometiendo un terrible error humanitario al permitir que el… equipo fuera obligado a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinados”.

El presidente estadounidense también señaló que su país podría recibirlas si Australia no lo hacía. “Estados Unidos los aceptará si no lo hace”, afirmó en el mismo mensaje.

Australia is making a terrible humanitarian mistake by allowing the Iran National Woman’s Soccer team to be forced back to Iran, where they will most likely be killed. Don’t do it, Mr. Prime… pic.twitter.com/1zio5PwNPI — Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) March 9, 2026

Más tarde, en otra publicación difundida menos de dos horas después, Trump aseguró que el primer ministro australiano, Anthony Albanese, estaba trabajando en la situación. “¡Está trabajando en ello! Cinco ya han sido atendidos y el resto está en camino”, escribió.

En ese contexto, el mandatario también indicó que algunas jugadoras podrían sentirse presionadas a regresar debido a preocupaciones por sus familiares. Según Trump, algunas deportistas “sienten que deben regresar porque están preocupados por la seguridad de sus familias, incluidas las amenazas a esos familiares si no regresan”.

Durante el torneo en Australia, la mayoría de las jugadoras evitó pronunciarse públicamente sobre la situación política en su país. Sin embargo, la delantera Sara Didar mostró emoción durante una conferencia de prensa, donde habló de su preocupación por familiares, amigos y por la población iraní en medio del conflicto.

Otro momento que generó interpretaciones ocurrió antes del primer partido contra Corea del Sur, cuando el equipo permaneció en silencio durante la interpretación del himno nacional. Algunas personas consideraron ese gesto como una forma de protesta, mientras que otras lo interpretaron como una señal de duelo.

