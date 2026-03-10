“Un nuevo Rodrygo ha nacido”: Fue un éxito la cirugía del futbolista del Real Madrid

El delantero brasileño Rodrygo Goes, figura del Real Madrid, fue operado con éxito de la rodilla derecha este martes tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo, una de las lesiones más delicadas para un futbolista profesional.

La cirugía de Rodrygo fue realizada por el reconocido especialista Manuel Leyes, con la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid, en una intervención que se desarrolló sin complicaciones.

El propio club blanco confirmó el procedimiento a través de su parte médico oficial, marcando el inicio del proceso de recuperación y rehabilitación del atacante brasileño.

Rodrygo comparte emotivo mensaje tras su operación

Horas después de la operación de rodilla, Rodrygo Goes utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de optimismo y agradecer las muestras de apoyo recibidas tras su lesión.

El futbolista publicó una fotografía desde el hospital, recién intervenido, sonriente y con los pulgares hacia arriba.

“Gracias a Dios salió todo bien en la cirugía. Una nueva historia comienza hoy. Un nuevo Rodrygo nació… Estoy listo para pasar por todo este proceso y experimentar las bendiciones de Dios en mi vida. Muy agradecido por todos y cada uno de los mensajes de amor”, escribió el jugador en su cuenta oficial de Instagram.

En su publicación, el atacante brasileño también compartió un mensaje bíblico que refleja su fortaleza ante el complicado proceso de recuperación.

“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”.

La lesión de Rodrygo que sacudió al Real Madrid

La lesión de Rodrygo ocurrió el pasado 2 de marzo durante el partido contra Getafe, en un encuentro que marcaba su reaparición con el Real Madrid después de superar una tendinosis en el isquiotibial de la pierna derecha.

Además, el brasileño volvía a la actividad tras cumplir dos partidos de suspensión en la Liga de Campeones, sanción que recibió luego de su expulsión en el estadio Da Luz ante Benfica.

Apenas ocho días después de sufrir la doble rotura en la rodilla, el jugador fue sometido a la cirugía de ligamento cruzado y menisco, una intervención necesaria para iniciar su recuperación.

Parte médico del Real Madrid sobre Rodrygo

El Real Madrid confirmó oficialmente la intervención quirúrgica mediante un comunicado difundido por el club.

“Nuestro jugador Rodrygo fue intervenido con éxito de las roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha. La operación fue realizada por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos de Real Madrid”, informó el club.

La institución también detalló que el futbolista comenzará en los próximos días su proceso de rehabilitación, una fase clave para su regreso a los terrenos de juego.

Cuánto tiempo estará fuera Rodrygo

Aunque no se maneja una fecha exacta para su regreso, sino que su progreso será revisado día a día, la lesión de Rodrygo suele implicar largos periodos de recuperación. Las primeras estimaciones apuntan a que estará fuera lo que resta de la temporada y parte de la siguiente, lo que también lo dejará fuera del Mundial 2026 con la selección de Brasil.

La cirugía fue realizada por Manuel Leyes, uno de los especialistas más reconocidos en lesiones de rodilla en el fútbol, quien en el pasado también operó a figuras del Real Madrid como Luka Modric, Dani Carvajal, Thibaut Courtois y Éder Militao.

