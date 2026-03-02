Getafe le saca el triunfo al Real Madrid en el Bernabéu y los aleja del liderato

Del liderato a cuatro puntos de distancia del Barcelona. El Real Madrid dio un paso atrás en LaLiga tras encadenar su segunda derrota consecutiva, confirmando las malas sensaciones que ya había dejado en jornadas anteriores.

En un Santiago Bernabéu cada vez más impaciente, el Getafe rompió una racha de 16 derrotas consecutivas como visitante ante el conjunto blanco y firmó una victoria histórica, la primera de José Bordalás frente al club merengue.

El planteamiento del técnico azulón expuso todas las carencias del equipo madridista: falta de movilidad, escasa creatividad y una preocupante dependencia ofensiva de Vinícius Jr.

Un Madrid sin reacción y con bajas sensibles

El conjunto blanco acusó la ausencia de referentes clave como Kylian Mbappé, además de echar de menos la jerarquía defensiva de Éder Militão y el liderazgo en la medular de Jude Bellingham. Tampoco estuvieron disponibles Eduardo Camavinga, Asencio ni Dani Ceballos, dejando al equipo en una situación límite marcada por las lesiones y la falta de profundidad de plantilla.

El resultado fue un Real Madrid previsible, lento en circulación y carente de sorpresa. Todo el peso ofensivo recayó en Vinícius, bien contenido por el entramado defensivo del Getafe, que planteó un sistema de ayudas constante con Kiko Femenía, Boselli y Juan Iglesias.

El plan perfecto de Bordalás

Cuando se esperaba un bloque bajo permanente, el equipo de Bordalás sorprendió presionando arriba para incomodar la salida blanca. Y cuando fue necesario, se replegó con línea de cinco defensores, manteniendo una intensidad innegociable.

El partido pudo cambiar en el primer tiempo, pero Vinícius desperdició un mano a mano tras un robo de Thiago Pitarch, joven de 18 años en su primera titularidad. El disparo fue repelido por David Soria, figura clave del encuentro.

Ese error marcó el desarrollo del duelo.

El gol que silenció al Bernabéu

El castigo llegó en el minuto 39. Tras un mal despeje y la pérdida de un duelo aéreo de Aurélien Tchouaméni ante Arambarri, el balón cayó a Satriano, que conectó una volea imparable para Thibaut Courtois.

El Santiago Bernabéu pasó de la expectativa a la frustración. Los silbidos comenzaron a bajar desde la grada, especialmente tras decisiones tácticas de Arbeloa, que fue pitado por sustituir a Thiago.

Más corazón que fútbol

En la segunda mitad, el Madrid empujó más por orgullo que por claridad futbolística. Un destello de Arda Güler y un cabezazo de Rodrygo exigieron nuevamente a David Soria, pero el equipo blanco acumuló largos minutos sin disparos claros a portería.

El dominio territorial no se tradujo en peligro real. El equipo mostró falta de contundencia defensiva, escasa variedad ofensiva y una preocupante incapacidad para romper el bloque azulón.

El arreón final no fue suficiente. El Getafe resistió con orden y personalidad, acercándose a la permanencia y profundizando la crisis de un Real Madrid que vuelve a alejarse del liderato.

LaLiga se complica para el Real Madrid

Con esta derrota, el Real Madrid queda a cuatro puntos del Barcelona en la lucha por el título de LaLiga, y aún debe visitar el Camp Nou, un escenario que puede resultar decisivo en la recta final del campeonato.

La pelea por el campeonato entra en una fase crítica, mientras el madridismo comienza a cuestionar el rendimiento de su equipo en una temporada marcada por la irregularidad.

