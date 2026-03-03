Rodrygo se despide del Mundial con Brasil por rotura del ligamento y menisco de la rodilla derecha

El Real Madrid confirmó la grave lesión de Rodrygo Goes, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, una dolencia que lo dejará fuera de las canchas durante varios meses.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha“, señaló el club.

La magnitud de la lesión implica un proceso quirúrgico y una larga rehabilitación, lo que descarta su participación en el próximo Mundial, que arranca en junio.

Parte médico de Rodrygo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 3, 2026

Rodrygo, baja sensible para Brasil en el Mundial

La lesión de Rodrygo supone un golpe duro para la selección de Brasil, que pierde a uno de sus atacantes más determinantes de cara al torneo internacional.

El delantero del Real Madrid atravesaba una etapa clave en su consolidación como referente ofensivo, y su ausencia obligará al seleccionador brasileño a replantear su esquema sin una de sus principales variantes en ataque.

Otra rotura de cruzado en el Real Madrid

Con la lesión de Rodrygo Goes, el Real Madrid suma su sexta rotura de ligamento cruzado desde agosto de 2023. Antes la sufrieron Thibaut Courtois, Éder Militão (en dos ocasiones), David Alaba y Dani Carvajal.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti ha tenido que rehacerse en los últimos años ante una preocupante seguidilla de lesiones graves de rodilla, que han marcado el rendimiento colectivo pese a los títulos conseguidos en temporadas recientes.

Impacto en la temporada del Real Madrid

La baja prolongada de Rodrygo afecta directamente la planificación deportiva del Real Madrid en el tramo final de la campaña. El brasileño era una pieza habitual en el esquema ofensivo y su ausencia obligará a reajustes tácticos importantes.

Mientras inicia su recuperación, el foco está puesto en los tiempos de rehabilitación y en su regreso para la próxima temporada, tras confirmarse que no podrá disputar el Mundial con Brasil.

