Real Madrid podría reemplazar a Arbeloa con el DT de Estados Unidos, Mauricio Pochettino

El Real Madrid analiza posibles cambios en su estructura deportiva con la mirada puesta en la próxima temporada. Entre las decisiones que podrían tomarse se encuentra el futuro del banquillo, donde el nombre del argentino Mauricio Pochettino ha comenzado a sonar como uno de los candidatos para asumir el cargo.

La cadena ESPN informó que el club blanco contempla al actual seleccionador de Estados Unidos como una de las alternativas en caso de que Álvaro Arbeloa no continúe al frente del equipo una vez termine la campaña.

La llegada de Arbeloa al banquillo se anunció el 12 de enero, cuando fue designado para sustituir a Xabi Alonso. Sin embargo, nunca se aclaró públicamente la duración del acuerdo. Aunque su trabajo previo en la cantera del club estaba bien valorado dentro de la institución, algunas fuentes señalan que desde el principio no se contemplaba necesariamente como un proyecto a largo plazo.

En los primeros meses al frente del primer equipo, los resultados no han logrado cambiar la dinámica deportiva. La continuidad del entrenador dependería de un giro importante en el rendimiento del equipo, e incluso se menciona que necesitaría “un milagro” o conquistar la Champions League para mantener opciones de seguir en el cargo la próxima temporada.

Dentro del club tampoco se descarta que, en caso de producirse un relevo en el banquillo, Arbeloa pueda seguir vinculado a la entidad en otro puesto. Entre las posibilidades aparece la opción de regresar al Real Madrid Castilla, equipo al que dirigía antes de asumir el mando del primer equipo.

Revisión interna y posibles cambios en la estructura

El análisis que realiza el Real Madrid no se limita únicamente al puesto de entrenador. El club también estudia posibles ajustes en otras áreas relacionadas con la planificación deportiva y el mercado de fichajes.

En ese contexto, el nombre de Pochettino aparece como uno de los perfiles valorados por la directiva encabezada por Florentino Pérez. El técnico argentino, que actualmente dirige a la selección de Estados Unidos, tiene contrato hasta el final de ese torneo.

Su trayectoria incluye experiencias en clubes como Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain y Chelsea. Además, ya fue vinculado anteriormente con el Real Madrid después de llevar al Tottenham a la final de la Champions League en 2019.

Uno de los aspectos que algunos dirigentes consideran relevante es su etapa en el Paris Saint-Germain, donde entrenó durante dos temporadas a Kylian Mbappé. Durante ese periodo el equipo parisino conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia.

Mientras tanto, otros nombres también han sido relacionados con el club blanco en distintos medios españoles durante las últimas semanas. Entre ellos aparecen Jürgen Klopp, Unai Emery y Massimiliano Allegri. Paralelamente, algunas fuentes aseguran que el regreso de Zinedine Zidane sigue siendo un deseo del presidente del club, aunque otras indican que el técnico francés habría aceptado dirigir a la selección de Francia después del Mundial.

La revisión interna también alcanza a Juni Calafat, jefe de ojeadores del Real Madrid. Según varias fuentes, su trabajo está siendo evaluado tras una inversión superior a 170 millones de euros en fichajes el verano pasado, en una temporada en la que algunos de los jugadores incorporados no han rendido como se esperaba.

Calafat fue anteriormente el responsable de operaciones destacadas como las llegadas de Vinicius Júnior, Rodrygo Goes, Éder Militao y Jude Bellingham. Sin embargo, apuestas recientes como Franco Mastantuono, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold no han tenido el impacto previsto.

