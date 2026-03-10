Debut para el olvido: Antonin Kinsky, reemplazado en Champions League a los 17 minutos por dos errores

El inicio del partido de ida de los octavos de final de la Champions League entre Atlético de Madrid y Tottenham Hotspur dejó una escena poco habitual en competiciones de este nivel. A los 17 minutos del primer tiempo, el entrenador del club inglés, Igor Tudor, decidió reemplazar a su portero Antonín Kinský tras una serie de errores que marcaron el arranque del encuentro en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

La decisión llegó cuando el marcador ya mostraba una amplia ventaja para el conjunto español. El técnico optó por enviar al campo al italiano Guglielmo Vicario, guardameta que habitualmente ocupa la titularidad en el equipo londinense.

Kinský, arquero checo de 23 años que había tenido pocos minutos durante la temporada, abandonó el terreno de juego visiblemente afectado mientras algunos de sus compañeros intentaban consolarlo.

El partido representaba una oportunidad importante para el portero, quien había participado principalmente en encuentros de la Copa de la Liga durante el curso actual.

Un inicio marcado por errores defensivos

Los problemas para el Tottenham comenzaron apenas iniciado el encuentro. En el minuto 4, Kinský resbaló al intentar ejecutar un saque desde su área. La jugada permitió que el balón llegara a Ademola Lookman, quien lo cedió a Julián Álvarez. El delantero argentino asistió posteriormente a Marcos Llorente, que anotó el primer gol del Atlético de Madrid.

La situación se complicó aún más con el paso de los minutos. Antes del tercer tanto del equipo local, el francés Antoine Griezmann había ampliado la ventaja al minuto 14 tras una jugada en la que el defensor Micky van de Ven también perdió el equilibrio.

El tercer gol llegó poco después. En el minuto 15, Kinský intentó despejar el balón tras recibir una cesión de un compañero, pero el despeje resultó fallido. Julián Álvarez aprovechó la situación para marcar el 3-0.

Ante ese panorama, el entrenador Igor Tudor decidió intervenir de inmediato. En el minuto 17 ordenó el ingreso de Vicario en lugar del guardameta checo.

El cambio reflejó la gravedad del inicio para el Tottenham, que en apenas un cuarto de hora había concedido tres goles.

Atlético de Madrid amplía la ventaja en el Metropolitano

El encuentro continuó con dominio del conjunto español, que amplió su ventaja durante el desarrollo del partido. Robin Le Normand anotó el cuarto gol para el Atlético de Madrid, consolidando la diferencia en el marcador.

El Tottenham logró reaccionar más tarde con un tanto de Pedro Porro que colocó el 4-1. Sin embargo, Julián Álvarez volvió a aparecer en ataque y marcó nuevamente para el equipo madrileño, ampliando la ventaja a 5-1 tras un contragolpe.

En los minutos finales, Dominic Solanke consiguió el segundo gol para el Tottenham, lo que dejó el marcador definitivo en 5-2.

El resultado deja al Atlético de Madrid con una ventaja considerable en la eliminatoria de octavos de final de la Champions League. El equipo que avance en esta serie se enfrentará en los cuartos de final al ganador del cruce entre Newcastle y Barcelona.

