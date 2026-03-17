Sporting de Lisboa se levanta de un 0-3 y es el primer equipo que avanza a cuartos de final de la Champions League
Los ‘leones’ golean 5-0 en Lisboa y sellan su pase a cuartos con una exhibición inolvidable
El Sporting protagonizó una de las noches más épicas de la UEFA Champions League este martes, al conseguir una espectacular remontada en la prórroga con una goleada 5-0 frente al Bodo/Glimt, que puso fin a su sorprendente aventura europea en Lisboa.
Un inicio dominante con hambre de remontada
El conjunto portugués saltó al campo con un objetivo claro: revertir el 3-0 sufrido en la ida. Desde el primer minuto, el Sporting mostró un fútbol más intenso, dinámico y ofensivo, dominando tanto el balón como el terreno de juego.
Las ocasiones no tardaron en llegar, aunque la defensa noruega y el portero Haikin evitaron el gol en múltiples ocasiones. La primera gran oportunidad llegó al minuto 10, cuando Luis Suárez probó suerte, pero el guardameta rival frustró el grito de gol.
Haikin sostiene al Bodo/Glimt… hasta el primer golpe
El arquero del Bodo/Glimt fue clave durante gran parte del primer tiempo, deteniendo todos los intentos del equipo local. Sin embargo, la resistencia cayó en el minuto 34, cuando Gonçalo Inácio marcó de cabeza tras un córner para encender la esperanza.
Antes del descanso, los noruegos estuvieron cerca de marcar, pero un remate se estrelló en el larguero, manteniendo la ventaja mínima para los portugueses.
Pedro Gonçalves acerca el sueño y Suárez iguala la eliminatoria
En la segunda mitad, bajo la lluvia en Lisboa, el Sporting mantuvo su dominio y siguió presionando. El premio llegó al minuto 61 con un rápido contragolpe que terminó en gol de Pedro Gonçalves tras asistencia de Suárez.
La tensión creció en el estadio hasta que en el minuto 78, el árbitro señaló penalti. Luis Suárez no falló y marcó el 3-0, igualando la eliminatoria y desatando la euforia en el Alvalade.
Prórroga perfecta: Sporting completa la hazaña
Con el empate global, el partido se fue a la prórroga, donde el Sporting terminó de imponer su superioridad. Apenas iniciado el tiempo extra, Maxi Araújo marcó el 4-0 tras una asistencia de Trincao, sentenciando la eliminatoria.
Ya en el descuento, Rafa Nel puso la cereza al pastel con el quinto gol, confirmando una remontada histórica y el pase a cuartos de final.
El fin del sueño del Bodo/Glimt en Champions
El Bodo/Glimt, que había sorprendido en la competición tras vencer a gigantes como Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milán, vio terminar su camino en Lisboa ante un Sporting arrollador.
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