Endrick se siente respaldado en Francia y le deja un mensaje al Real Madrid

Endrick está teniendo minutos de calidad en el Olympique Lyon. El delantero brasileño ha sumado mucho más tiempo dentro del campo y le ha devuelto esa confianza a su club con buenas actuaciones. El brasileño reconoció que solo necesitaba más oportunidades para poder responder.

El atacante sudamericano resaltó la importancia de sumar un buen puñado de minutos en cada partido. Con el Olympique Lyon, Endrick ha tenido mucha más participación que cuando jugaba en el Real Madrid.

“La secuencia de partidos es muy importante. No es lo mismo jugar 90 o 60 minutos que salir 15 o 30. Te permite arriesgar más y reduces la presión por cometer un error”, dijo el brasileño para Winwin.

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En esta temporada Endrick ha jugado 16 partidos con el conjunto francés. Durante esa cantidad de encuentros el brasileño ha disputado 1,123 minutos dentro del campo. Endrick ha aportado 6 goles y 4 asistencias para la causa del Lyon.

El delantero de 19 años también destacó su movilidad dentro del campo. Endrick no actúa como un ariete fijo dentro del conjunto francés. El atacante brasileño no tiene ninguna función preferida dentro del campo; Endrick solo quiere la victoria de su club.

“No tengo preferencia. Lo que más me gusta es acabar el partido con los tres puntos. Donde pueda aportar más depende del rival o de los compañeros disponibles. A veces por fuera, otras por dentro. Intento hacerlo lo mejor posible, incluso cuando tengo poca libertad“, explicó.

Endrick en el Real Madrid

Los números del Lyon quedan muy lejos de sus minutos de juego en el Real Madrid. En el papel Endrick disputó 37 partidos en la temporada anterior con el conjunto merengue. Sin embargo, muchos de esos minutos fueron de recambio en los minutos finales.

El delantero brasileño anotó 7 goles y concedió 1 asistencia en 847 minutos dentro del campo (el equivalente a poco más de 8 partidos completos). A pesar de su poca participación en el conjunto español, Endrick reconoce las razones de su suplencia en el equipo.

“No hemos hablado todavía. Estoy concentrado en el Lyon. Voy a animar al Madrid en la Champions, pero ahora estoy totalmente dedicado aquí (…) Es el club más ganador del mundo. Es difícil jugar en Madrid para todos, jóvenes o veteranos. Siempre buscan nuevos talentos y la afición quiere verlos cuanto antes, pero no siempre es posible”, sentenció el brasileño.

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