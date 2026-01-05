Olympique Lyon presenta a Endrick como “uno de los mayores talentos” del mundo y desmiente penalización del Real Madrid

El Olympique de Lyon salió este lunes al paso de las versiones que circularon en distintos medios sobre una supuesta cláusula impuesta por el Real Madrid en la cesión de Endrick. Según esas informaciones, el delantero brasileño estaría obligado a disputar al menos 25 partidos con el club francés antes de junio, bajo la amenaza de una penalización económica. Desde la dirigencia del OL, la respuesta fue categórica: no existe ninguna condición de ese tipo en el contrato.

Durante la presentación oficial del jugador ante la prensa, el director general del Lyon, Michale Gerlinger, fue claro al respecto. “Se ha publicado todo lo que había que publicar con el anuncio del préstamo. Vamos a pagar un precio máximo de préstamo, punto final. No hay nada más en el contrato”, afirmó, negando cualquier cláusula adicional relacionada con minutos o cantidad de encuentros disputados.

En la misma línea, el director deportivo Matthieu Louis-Jean respaldó la operación y elogió el fichaje del joven atacante. Describió la llegada de Endrick como una apuesta “ganadora” y no dudó en calificarlo como “uno de los mayores talentos del fútbol mundial”. Al ser consultado sobre la posibilidad de que el brasileño juegue al menos 25 partidos, respondió con ironía: “No te preocupes, va a poder jugar 25 partidos”. “E incluso más”, añadió.

El contexto del préstamo y el mensaje de Endrick

El Real Madrid fichó a Endrick en 2022, cuando aún tenía 16 años, por 35 millones de euros fijos más otros 25 en variables. Sin embargo, su incorporación al plantel blanco se concretó recién en 2024, una vez alcanzada la mayoría de edad. Desde la llegada de Xabi Alonso como entrenador del conjunto merengue, en mayo pasado, el atacante tuvo muy poca participación.

En la liga española apenas sumó 11 minutos y acumuló 99 minutos en total entre todas las competiciones. Solo fue titular en una ocasión. Esa situación se vio agravada por una lesión en los isquiotibiales que arrastró durante varios meses y de la que volvió a recaer en abril, lo que terminó de limitar su continuidad.

Ya como jugador del Olympique de Lyon, Endrick dejó en claro cuáles son sus prioridades en esta nueva etapa. “Quiero jugar y ganar. Quiero ganar títulos con el OL, llevarlos a la parte alta de la clasificación y llegar a fases finales. Soy un chico que siempre quiere ganar”, expresó durante la presentación. También se mostró prudente respecto a su rol dentro del plantel: “No estoy aquí para cambiar el equipo, vengo sólo para añadirme. No quiero ser el punto esencial de este equipo. Estoy a disposición del entrenador”.

El brasileño reconoció que el interés del Lyon fue especial para él y su entorno. Dijo que cuando supo del contacto del club fue “un momento muy importante” para su mujer y su familia. Además, se refirió a su vínculo con la selección de Brasil y a su diálogo con Carlo Ancelotti. “Me ha dicho: vete, juega y desarrolla tu fútbol”, contó, subrayando que siempre ha seguido sus consejos.

Aunque aseguró que mantiene “un vínculo con los jugadores del Real Madrid”, Endrick fue contundente al cerrar su presentación: “Pero lo más importante es que estoy aquí”.



