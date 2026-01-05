Gvardiol, del Manchester City, al quirófano por fractura de tibia

El Manchester City confirmó este lunes una noticia que golpea de lleno su planificación deportiva: Josko Gvardiol sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha y deberá ser operado en los próximos días. El defensor croata se lesionó durante la segunda parte del empate 1-1 ante el Chelsea, disputado el domingo por la Premier League, y tuvo que abandonar el campo visiblemente dolorido.

En un comunicado oficial, el club inglés informó: “El Manchester City puede confirmar que Josko Gvardiol sufrió una fractura de tibia en su pierna derecha. El defensor será operado a finales de esta semana y la evaluación continuará para determinar la extensión total de la lesión y el pronóstico esperado. Todos en el club deseamos a Josko una pronta recuperación”. Por ahora, no se ha establecido un tiempo exacto de baja, aunque se trata de una lesión de consideración.

El 2026 comenzó de manera compleja para el equipo de Pep Guardiola. El City no logró ganar en sus dos primeros compromisos del año y vio cómo el Arsenal tomó distancia en la cima de la Premier League. A ese panorama deportivo se sumó la lesión de uno de los titulares habituales en la defensa, una situación que incrementa la preocupación en el cuerpo técnico.

La acción que derivó en la fractura ocurrió a los tres minutos del complemento frente a los Blues. Gvardiol fue a disputar un balón con Malo Gusto, logró imponerse en el duelo, pero su pierna derecha quedó trabada en el césped. De inmediato, el central levantó el brazo pidiendo asistencia médica y permaneció tendido en el suelo, generando alarma en el banco ciudadano. Tras el partido, Guardiola reconoció que la situación “no pinta para nada bien”, incluso antes de conocerse el diagnóstico definitivo.

Impacto en el City y preocupación en Croacia

La baja de Gvardiol supone un desafío importante para el Manchester City, que pierde a un futbolista clave en su última línea. Ante este escenario, la directiva analizó opciones en el mercado invernal europeo, aunque finalmente optó por interrumpir el préstamo del joven Max Alleyne, defensor de 20 años que se encontraba cedido en el Watford y había sumado 17 partidos en la segunda división inglesa.

El golpe no solo se siente en Mánchester. En la selección de Croacia, la lesión del zaguero fue recibida como una muy mala noticia. A sus 23 años, Gvardiol se consolidó como titular indiscutido, especialmente tras su destacado desempeño en el Mundial de Qatar, torneo que impulsó su traspaso al City por una cifra cercana a los 90 millones de euros procedente del Leipzig alemán.

Ahora, a menos de seis meses del debut croata en el Mundial, previsto para el 17 de junio en Toronto frente a Inglaterra, su presencia es una incógnita. Todo dependerá de los tiempos de recuperación tras la operación, que en casos de fractura de tibia suelen oscilar entre tres y seis meses. Mientras tanto, el Manchester City deberá reorganizar su defensa para sostener la pelea en la Premier League sin uno de sus pilares.



