De leyenda a mentor: Marcelo guiará a 16 jóvenes futbolistas de Estados Unidos a conocer la élite del Real Madrid

Marcelo, leyenda del Real Madrid, continúa ligado al fútbol tras su retiro. El exdefensor brasileño promueve el desarrollo de jóvenes futbolistas estadounidenses bajo el proyecto “Abbott Dream Team“. Esta iniciativa inicia con su periodo de inscripción este 11 de marzo. 16 futbolistas entre 18 y 19 años tendrán la oportunidad deentrenar en las instalaciones del Real Madrid e ilustrarse con conocimientos sobre el cuidado personal. Marcelo es el mentor de las futuras figuras del fútbol de Estados Unidos.

“La verdad es que no tengo mucho tiempo libre, eso es verdad. Tenía más tiempo cuando jugaba, tenía mi rutina. Ahora paso mi tiempo libre intentando ayudar a jóvenes que quieren llegar a ser futbolistas, como es lo que estamos haciendo aquí con Abbott. Yo soy el mentor de ellos”, dijo Marcelo en una entrevista exclusiva para La Opinión de Los Ángeles.

Abbott y el Real Madrid tendrán ‘selection events’ en seis ciudades de Estados Unidos para comenzar con el proceso de selección. Entre los meses de mayo a junio los visores estarán en Miami, Washington, D.C., Houston, Kansas City, Los Ángeles y Chicago.

Esta es la segunda edición del “Abbott Dream Team”. En la edición anterior también participó Marcelo. El exdefensor brasileño, con su carisma que le caracteriza, trata de enseñarle a sus pupilos la importancia de disfrutar el juego. Marcelo ganó más de 30 títulos, entre ellas 5 Champions, pero su principal consejo es ‘intentar ser feliz como sea’.

“Yo creo que siempre he intentado transmitir esto para los jóvenes. Sí, es una responsabilidad, es un trabajo, hay mucha presión, pero cuando lo haces con mucha alegría, con mucha pasión, siempre con una sonrisa en la cara, yo creo que todo esto cambia y viene a favor (…) Me preguntaban, ‘Oye, ¿cómo lo haces así?’ Pues intentar ser feliz como sea. Estamos viviendo una experiencia única de estar aquí en el Real Madrid, tenemos que reír, tenemos que sonreír”, aconsejó.

De hecho, no está de más mencionar que Marcelo salió del fútbol brasileño en 2006. El exlateral izquierdo de la Canarinha firmó con el Real Madrid cuando tenía 18 años. A partir de ese momento el sudamericano comenzó a acumular partidos con el conjunto merengue hasta disputar más de 500 compromisos y ganar hasta 25 títulos con el histórico equipo español.

Crecimiento del fútbol en Estados Unidos

Marcelo defendió la camiseta de la selección de Brasil en 58 partidos; 3 de esos encuentros fue ante Estados Unidos. La Canarinha no tuvo problemas para vencer a la USMNT (triunfo 0-2 en 2010; goleada 1-4 en 2012 y victoria 1-4 en 2015). Sin embargo, el exjugador del Real Madrid cree que el fútbol estadounidense ha mejorado por haberse enfocado en las categorías juveniles.

“Yo creo que cada partido es un partido diferente, puede suceder todo. Pero es cierto que personalmente veo una mejora increíble en Estados Unidos porque yo sigo mucho (el fútbol de) Estados Unidos. Me encanta Estados Unidos y las canteras están cambiando”, aseguró.

En este sentido, Marcelo cree que el aumento del nivel de sus rivales ha sido general. El exfutbolista nacido en Río de Janeiro utilizó como argumento la competitividad y el desarrollo que ha tenido la Major League Soccer. El crecimiento de una selección pasa por tener una liga competitiva y de buen nivel.

“Yo creo que todas las selecciones y todos los países están mejorando. Todas las selecciones que están en el Mundial, por ejemplo. Todas son selecciones que tienen muy fuertes las alineaciones. Entonces, yo veo a Estados Unidos mucho mejor (…) Muchos jugadores que han salido de Europa están yendo a Estados Unidos a jugar porque se ve que está mejorando mucho y que la liga es muy fuerte también”, explicó.

