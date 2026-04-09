¿Era penal por mano de Pubill? La confusa jugada del Atlético que reclama todo el barcelonismo

Transcurría el minuto 55, el portero Juan Musso se disponía a otro de los “mil” saques de puerta que tuvo el Atlético de Madrid, pero sucede algo confuso: le pasa el balón a Marc Pubill, que curiosamente lo acomoda con la mano y reanuda el juego con su arquero. ¿Era penal por mano en el área?

La polémica jugada del Barcelona – Atlético, en la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League, tiene varios matices a analizar, incluyendo lo más importante: qué dice el reglamento. Lo cierto es que el árbitro rumano István Kovács no decretó penal y, según el diario Sport, el VAR señaló que “la pelota no está en juego”.

El equipo de Diego Pablo Simeone venció 0-2 al Barcelona, con un golazo de tire libre marcado por Julián Álvarez (44′) y otro tanto de Alexander Sorloth (70′) para dar el primer golpe en la eliminatoria. El conjunto culé sufrió la expulsión de Pau Cubarsí por roja directa, justo en la falta de la que sacó provecho el delantero argentino.

La “mano” de Marc Pubill es interpretable

Las norma 12 del reglamento de la FIFA es claro: “Tocar deliberadamente el balón con la mano o el brazo es una infracción sancionable con tiro libre directo y, si ocurre dentro del área propia, con penalti”. Por su parte, la regla 16 establece: “El balón estará en juego en el momento en que haya sido golpeado con el pie y esté claramente en movimiento”.

Fuera de la teoría esencial, la mano de Marc Pubill pasa a ser interpretable, ya que el árbitro debe considerar si el balón estaba en juego o no. En este caso, interpretó que Musso le ofreció el balón a su compañero para que este sacara de puerta, una decisión que se repitió varias veces en el juego.

Hay dos matices importantes: el primero es que Musso no tiene el balón posicionado en la línea de meta, pero la regla 16 exime de esta condición y solo señala que puede colocarse en cualquier punto del área de meta. En este sentido, se podría interpretar que realizó el saque.

Otro factor que no ha tenido debate, ya que es secundario, es que Lamine Yamal podría estar pisando la línea del área durante la confusa jugada. En este sentido, de haber cobrado penal, el VAR habría tenido que analizar si el atacante del Barcelona estaba en pisición lícita. Y en caso de no estarlo, el saque se habría repetido.

Tras el partido, Hansi Flick solicitó explicaciones al cuerpo arbitral en rueda de prensa, mientras que Musso y Giuliano Simeone pidieron desatender la polémica, calificando la jugada como “intrascendente”. Por su parte, Diego Simeone afirmó que el colegiado interpretó lo mismo que Pubill, que el balón no estaba en juego.

El próximo martes 14 de abril se disputará el partido de vuelta en el Metropolitano. El Atlético de Madrid parte con un 2-0 de ventaja que parece definitivo para muchos, pero otros consideran que la eliminatoria sigue abierta. En los últimos dos enfrentamientos en este estadio, Barcelona ganó 1-2 el más reciente, por La Liga, y Atlético goleó 4-0 en las semifinales de Copa del Rey.

Te puede interesar:

· Copa de África: qué dice el artículo 82 que descalificó a Senegal y dio campeón a Marruecos

· Mundial 2026: las 10 leyendas que jugarán su última Copa del Mundo

· Así es el hotel cinco estrellas de México donde se hospedará Cristiano Ronaldo en el Mundial