Julián Álvarez, verdugo del Barcelona, no se confía tras la victoria del Atlético: “Nada está cerrado”

El delantero argentino Julián Álvarez se convirtió en protagonista tras la victoria del Atlético de Madrid sobre el FC Barcelona, pero dejó claro que la eliminatoria de los cuartos de final de la UEFA Champions League sigue abierta y lejos de definirse.

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Julián Álvarez advierte: la serie contra el Barcelona sigue abierta

Luego del triunfo 0-2 en el Camp Nou, Julián Álvarez destacó la importancia del resultado, aunque bajó cualquier exceso de confianza dentro del vestidor colchonero.

“El resultado es importante pero nada está cerrado. Quedan 90 minutos, si bien sabemos de la ventaja que tenemos ahora y debemos aprovecharla en casa, con nuestra gente. No va a ser fácil, pero estamos donde queremos estar”, ha afirmado el jugador rojiblanco en declaraciones para Movistar Liga de Campeones.

El mensaje del atacante refleja la mentalidad del Atlético de Madrid, que buscará sellar su pase a semifinales ante un FC Barcelona obligado a reaccionar.

Julián.

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Gol clave de Julián Álvarez en el Camp Nou

El delantero argentino fue determinante en el partido de ida, abriendo el marcador justo antes del descanso con un potente disparo de tiro libre que venció al arquero Joan Garcia.

“Ayer entrenamos y no había metido ni una. Lo importante era hoy, fue en un momento clave y de gran ayuda para el equipo“, ha reconocido.

Este tanto no solo encaminó la victoria del Atlético de Madrid, sino que también consolidó a Julián Álvarez como uno de los jugadores más influyentes del torneo.

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Julián Álvarez, figura en la UEFA Champions League

Con su anotación frente al FC Barcelona, el atacante argentino alcanzó los nueve goles en la presente edición de la UEFA Champions League, confirmando su gran momento goleador en Europa.

“Estoy contento y ojalá sean muchos más. Hay que seguir por más”, ha concluido.

El rendimiento de Julián Álvarez lo posiciona como pieza clave en el esquema del Atlético de Madrid, que sueña con conquistar el título continental.

Atlético de Madrid vs Barcelona: todo se define en la vuelta

Pese a la ventaja obtenida en el Camp Nou, el Atlético de Madrid sabe que la eliminatoria ante el FC Barcelona aún tiene capítulos por escribirse.

Con 90 minutos por disputarse, el equipo rojiblanco buscará hacer valer su localía el próximo martes en el Estadio Metropolitano para cerrar la serie, mientras que los blaugranas intentarán una remontada que mantenga viva su ilusión en la UEFA Champions League.

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