El Atlético Madrid venció 0-2 al FC Barcelona y toma la ventaja en los cuartos de final de la Champions

El FC Barcelona y el Atlético Madrid se enfrentaron en el Spotify Camp Nou por el duelo de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Los “Colchoneros” derrotaron 0-2 al conjunto catalán. Julián Álvarez y Alexander Sørloth fueron los goleadores de la noche. El FC Barcelona ahora deberá buscar la remontada en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

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Antes de llegar a los cinco minutos de partido, Julián Álvarez tuvo la primera jornada digna de una estrella. El delantero argentino superó en velocidad a Joao Cancelo y Gerard Martín. Con habilidad se metió al área, recortó hacia afuera y remató a ras de césped sobre el arco defendido por Joan García. El guardameta del conjunto catalán paró cómodamente la primera gran opción del partido.

Durante los primeros minutos del partido hubo un par de escenas que llamó la atención. Lamine Yamal se quitó la marca de defensores del Atlético Madrid con facilidad, pero al momento de entregar el balón fue impreciso. En ambas ocasiones Yamal no pudo dar el pase final que complicara a los madrileños.

En los primeros 15 minutos de partido hubo mucha paridad. El Atlético Madrid no se replegó demasiado en el Spotify Camp Nou. La posesión fue muy repartida y, en cuanto a ataques, cada equipo realizó 4 remates. Un factor evidente en ambos equipos fue la deficiencia defensiva. Ninguno de los dos clubes tuvieron problemas para llegar al arco rival.

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A los 17 minutos el Atlético Madrid pasó el primer susto del partido. Un pase entre líneas de Pedri puso a correr a Lamine Yamal por el costado derecho. Yamal centró el balón a ras de césped y por el otro costado llegó Marcus Rashford para definir de buena manera. Sin embargo, el gol fue invalidado por fuera de juego. El primer gran aviso de los catalanes.

EL FC BARCELONA GOLPEÓ PRIMERO… ¡PERO EN FUERA DE JUEGO!



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En 30 minutos el Atlético Madrid comenzó a resguardarse un poco más en defensa. De hecho, cuando el FC Barcelona tenía la posesión y comenzaba a ensanchar el campo, la línea defensiva “Colchonera” se convertía en una línea de 5 defensores con la inclusión de Simeone. Por momentos hasta 6 efectivos del Atlético se situaban en la última línea. El gol anulado fue un aviso y el “Cholo” tomó decisiones rápidas.

Pero las apreciaciones se pagan caro en este nivel. Una mala salida del Atlético casi generó el primer gol de FC Barcelona. Dani Olmo mandó un centro bombeado al segundo palo para que nuevamente llegara Marcus Rashford. El inglés pudo conectar el balón, pero los reflejos de Juan Musso fueron mejores. Rashford fue uno de los más participativos entrando por sorpresa y ganándole la espalda a Nahuel Molina.

A los 43 minutos del encuentro y en una jugada de contraataque, el FC Barcelona quedó mal parado. Un balón largo de Julián Álvarez propició un interesante ataque de Giuliano Simeone. Cubarsí cruzó a Simeone y, como era último hombre, se ganó la cartulina roja. Aunque en primera instancia fue simplemente amonestado, el VAR rectificó la decisión del principal.

¡ROJA A CUBARSÍ! 🟥



La llamada del VAR hace rectificar al árbitro… ¡y el Barça se queda con 10 en el minuto 43! 😱#UCLxDAZN | Disfruta de la @championsleague en español en EEUU, en DAZN | https://t.co/hFi05Zmya5 pic.twitter.com/2QdSg2SXBs — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 8, 2026

Hubo un doble castigo para el FC Barcelona en esta jugada. Además de la expulsión de Cubarsí, Julián Álvarez aprovechó el tiro libre para convertir el primer gol del partido. La barrera de cuatro personas no fue suficiente ante la buena pegada de Álvarez. El balón pasó por encima de la barrera y fue perdiendo altura hasta entrar a la arquería defendida por Joan García.

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LOS HÉROES SIEMPRE APARECEN. JULIÁN ÁLVAREZ Y UNA FALTA PERFECTA 😍#UCLxDAZN | Disfruta de la @championsleague en español en EEUU, en DAZN | https://t.co/hFi05Zmya5 pic.twitter.com/Iod68SR8OO — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 8, 2026

Segundo tiempo

Para la segunda mitad Ansi Flick decidió hacer un par de cambios. Robert Lewandoski fue sustituído por Fermín López y Pedri salió por Gavi. Flick decidió sobrepoblar la defensa para combatir la inferioridad numérica ante un equipo tan físico como el Atlético Madrid.

Al minuto 52 de partido, el FC Barcelona tuvo una infracción a favor desde un lugar muy similar al gol de Julián Álvarez. Marcus Rashford fue el encargado de cobrar el tiro libre y casi consigue el empate. Juan Musso, a una mano, tocó el violento remate y desvió su dirección directo al horizontal.

¡MUSSO Y EL PALO EVITAN EL GOLAZO DE RASHFORD! 😱#UCLxDAZN | Disfruta de la @championsleague en español en EEUU, en DAZN | https://t.co/hFi05Zmya5 pic.twitter.com/yYxAt6YGNM — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 8, 2026

Los cambios favorecieron al conjunto de Hansi Flick. La superioridad numérica casi no se notó en los primeros 20 minutos del segundo tiempo. De hecho, por momentos el conjunto catalán inclinó la cancha sobre la portería de Musso.

Cuando parecía que el partido comenzaba a dormirse, el Atlético Madrid empezó a tener un poco más el balón. Esto hizo que el lateral Matteo Ruggeri se proyectara sobre el costado izquierdo. Ruggeri envió un centro que fue muy bien leído y anticipado por Alexander Sorloth que definió de primera y marcó el 0-2 parcial al minuto 70 del encuentro.

SORLOTH PONE EL 0-2 Y SILENCIA EL CAMP NOU 💥#UCLxDAZN | Disfruta de la @championsleague en español en EEUU, en DAZN | https://t.co/hFi05Zmya5 pic.twitter.com/9I1y9M0X0T — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 8, 2026

Hansi Flick tomó otra importante decisión. El estratega del conjunto catalán decidió sacar a Jules Koundé para darle entrada a Ronald Araújo. El mensaje era claro. Con el 0-2 en contra Flick prefirió sacrificar mucho más en ataque y tratar de mantener una diferencia salvable para el duelo de vuelta. Además, Araújo es un defensor espigado que podría contrarrestar a Alexander Sorloth.

A 12 minutos del final, Juan Musso tuvo un par de intervenciones seguras que mantuvo el cero en el arco. Un remate desde dentro del área de Joao Cancelo y otro de Lamine Yamal fueron contenidos por el arquero del Atlético Madrid. Musso también se perfiló entre las figuras del encuentro.

En los minutos finales, el FC Barcelona no pudo abrir el candado defensivo que construyó el “Cholo” Simeone. Los catalanes intentaron descontar, pero el desgaste físico era evidente. El Atlético Madrid también renunció al ataque y esto hizo más complejo poder llegar con claridad al arco de Musso.

El Atlético Madrid se va con una buena ventaja 0-2 en la serie. El partido de vuelta se desarrollará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Este partido se jugará el martes 14 de abril. Diego Pablo Simeone se marcha a su casa con una buena victoria que ahora deberá manejar en su estadio.

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