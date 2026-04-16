Canelo Álvarez y Terence Crawford son los reyes de las transmisiones de Netflix

La plataforma Netflix publicó las cifras oficiales de sus eventos deportivos en vivo, confirmando que el enfrentamiento entre Terence Crawford y Canelo Álvarez es el más visto en la historia del servicio de estreaming.

El combate, realizado en septiembre de 2025 en Las Vegas, registró una audiencia global superior a los 41 millones de espectadores. Este evento se posicionó como el contenido número uno en 30 países, consolidando el impacto comercial de ambos boxeadores.

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En dicho enfrentamiento, Terence Crawford logró la victoria por decisión unánime, despojando al mexicano de su condición de campeón indiscutido en las 168 libras.

Según los reportes de audiencia compartidos por la empresa, esta pelea superó ampliamente a otros eventos estelares, incluyendo el duelo entre Anthony Joshua y Jake Paul, que alcanzó los 33 millones de usuarios en diciembre del mismo año.

Tonight, it all unfolds 🔥

Canelo vs Crawford, a clash of legends, forged in fire and fueled by legacy 💥

The wait is over. The world is watching 🥊



Watch Live on Netflixhttps://t.co/NketmRNjBj#CaneloCrawford #RiyadhSeasonCard #BigTime pic.twitter.com/Fjtr1zn6UW — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 13, 2025

El boxeo como pilar estratégico de la plataforma

El éxito del combate donde participó Canelo Álvarez responde a un cambio en el modelo de negocio del boxeo profesional.

Netflix ha optado por integrar estos eventos dentro de su suscripción regular, eliminando el costo adicional del sistema tradicional de “pago por evento”. Esta estrategia permitió que la pelea fuera accesible de forma simultánea en mercados clave como Estados Unidos, México, Reino Unido y Argentina.

La cartelera encabezada por Canelo Álvarez forma parte de una serie de cinco eventos de boxeo producidos por la compañía hasta abril de 2026.

Entre ellos destacan el regreso de Tyson Fury ante Arslanbek Makhmudov y el choque entre Jake Paul y Mike Tyson. Sin embargo, ninguna de estas transmisiones ha logrado igualar el volumen de tráfico generado por el choque de unificación de las 168 libras en Las Vegas.

Impacto en el siglo XXI y récords mundiales

Los datos revelados por la plataforma indican que la pelea de Canelo Álvarez contra Crawford es el evento boxístico más visto en lo que va del siglo XXI.

La magnitud del alcance digital ha superado las métricas de las grandes cadenas de televisión por cable. Este fenómeno se atribuye a la capacidad de distribución global de la red, que permite visualizaciones en dispositivos móviles y hogares sin las restricciones de la televisión satelital.

La directiva de la plataforma y los promotores involucrados han señalado que estas cifras validan el futuro del deporte en el streaming.

“Las cifras confirman que Netflix se ha convertido indiscutiblemente en una plataforma clave para el boxeo global”, indican los reportes analíticos sobre el desempeño del evento. Con estos resultados, el nombre de Canelo Álvarez permanece como el principal referente de rentabilidad y convocatoria en la industria deportiva actual.

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