33 millones de personas vieron Jake Paul vs. Anthony Joshua en Netflix

La pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua, que ganó el segundo por nocaut, tuvo una audiencia promedio de 33 millones de espectadores por minuto a nivel mundial desde la apertura hasta el cierre, según informó VideoAmp y Netflix.

De acuerdo con la plataforma de streaming, el evento también alcanzó el Top 10 en 91 países y se ubicó en el puesto número 1 en 45 países incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Australia, México y Argentina.

“EverPass estima que casi 600.000 espectadores experimentaron la pelea en lugares comerciales de todo el país, lo que refleja el alcance excepcional del evento en bares, restaurantes, casinos y lugares de hospitalidad en todo Estados Unidos”, indicó.

Anthony Joshua noqueó a Jake Paul con un derechazo en el sexto asalto de la pelea. Crédito: Lynne Sladky | AP

Además, la pelea generó 1250 millones de impresiones en las redes sociales globales de Netflix y fue tendencia mundial en X, alcanzando el número 1 en Estados Unidos, Reino Unido y Brasil.

El evento co-principal de Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin también fue un éxito, ya que atrajo una audiencia promedio por minuto (AMA) de 15 millones de espectadores a nivel mundial.

La cartelera liderada por Joshua y Paul se convirtió en la mayor recaudación de un espectáculo de boxeo en la historia del Kaseya Center.

¿Qué pasó en la pelea de Jake Paul y Anthony Joshua?

En el duelo, Jake Paul se dedicó a correr por el ring para evitar los poderosos golpes de Anthony Joshua, por lo que los primeros rounds fueron de poca acción. En la mitad del combate, el youtuber convertido en boxeador mostró signos de cansancio y eso fue su perdición.

El británico pudo conectar al estadounidense y lo mandó cuatro veces (dos en el quinto y dos más en el sexto). Precisamente en ese asalto, Joshua acabó con Paul con una potente mano derecha que le fracturó la mandíbula en dos partes.

Tras la victoria, Anthony Joshua declaró que quiere enfrentar a continuación a Tyson Fury, mientras que Paul aseguró que seguirá peleando y pidió nuevamente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Jake Paul, de 27 años, cayó derrotado por segunda vez en su carrera, la primera por la vía del sueño. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y dos reveses.

Por su parte, Anthony Joshua, de 36 años, se recuperó del nocaut sufrido ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre tras acabar con Paul. El británico tiene marca de 29 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

