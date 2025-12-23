Timothy Bradley critica actuación de Jake Paul: “Corrió como una perr*”

Timothy Bradley criticó duramente la actuación de Jake Paul y comentó que “corrió como una perr*” durante la derrota por nocaut que sufrió a manos de Anthony Joshua el pasado fin de semana.

En su canal oficial en Youtube, Bradley señaló que Paul no quiso hacerle frente a Joshua y cree que su esquina debió presionarlo para que peleara y no solo sobrevivir.

“No fue una pelea porque Jake corrió como una perr*. Y, ya sabes, hablé con mucha gente afuera, analistas de boxeo, me preguntaron qué habría hecho yo y les dije que Jake iba a correr, y eso es lo peor que puede hacer, cuando te enfrentas a un bully, tienes que plantarte ante el bully, tienes que mandar un mensaje pronto en la pelea, hablo de pelear por dominio, por conseguir respeto”, dijo.

Anthony Joshua tampoco quedó contento con su actuación ante Paul. Crédito: Lynne Sladky | AP

“Ese fue el problema: Jake no consiguió respeto desde el inicio. Si yo hubiera estado en su esquina, le habría dicho: ‘Oye, hermano, mira, estamos aquí. Te están pagando $94 millones de dólares, ¿sabes lo que digo? Estamos aquí para pelear, hermano, no estamos aquí para sobrevivir, estamos aquí para pelear’”, agregó.

En la pelea con Anthony Joshua, Jake Paul se dedicó a correr por el ring para evitar los poderosos golpes de su rival, por lo que los primeros rounds fueron de poca acción. En la mitad del combate, el youtuber convertido en boxeador mostró signos de cansancio y eso fue su perdición.

El británico pudo conectar al estadounidense y lo mandó cuatro veces (dos en el quinto y dos más en el sexto). Precisamente en ese asalto, Joshua acabó con Paul con una potente mano derecha que le fracturó la mandíbula en dos partes.

Tras la victoria, Anthony Joshua declaró que quiere enfrentar a continuación a Tyson Fury, mientras que Paul aseguró que seguirá peleando y pidió nuevamente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Anthony Joshua conecta a Jake Paul durante la pelea realizada en Miami. El británico dominó al influencer y lo noqueó en el round 6. Crédito: Lynne Sladky | AP

Jake Paul, de 27 años, cayó derrotado por segunda vez en su carrera, la primera por la vía del sueño. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y dos reveses.

Por su parte, Anthony Joshua, de 36 años, se recuperó del nocaut sufrido ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre tras acabar con Paul. El británico tiene marca de 29 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

