Anderson Silva pide respeto para Jake Paul por pelear con Joshua

Anderson Silva, excampeón mundial de peso mediano de UFC, pidió respeto para Jake Paul por haber peleado contra Anthony Joshua, quien noqueó al youtuber en el sexto asalto el pasado fin de semana en el Kaseya Center en Miami.

En la conferencia de prensa posterior a la cartelera, Silva declaró que Paul hizo buen trabajo ante Joshua a pesar de no haberse preparado lo suficiente y cree que la gente necesita darle el mérito que se merece.

“Creo que Jake hizo un trabajo increíble, sabes, y la gran responsabilidad era de Joshua, no de Jake. La gente necesita respetar a Jake, sabes, porque imagina si Jake fuera un poco más grande y hubiera tenido más tiempo para entrenar para esta pelea. Sabes, creo que Jake mejoró mucho. La gente necesita respetarlo y no lo digo solo porque estoy peleando aquí en la compañía (MVP Promotions), pero es porque, sabes, me refiero a que todo peleador que entra al ring merece el respeto de todos”, dijo.

Anthony Joshua noqueó a Jake Paul con un derechazo en el sexto asalto de la pelea. Crédito: Lynne Sladky | AP

Recordemos que Anderson Silva enfrentó a Jake Paul en octubre de 2022 en Arizona y fue vencido en las tarjetas por decisión unánime por el youtuber. En ese entonces, el estadounidense siempre mostró respeto por el brasileño, ya que lo admiraba desde niño.

En la pelea con Anthony Joshua, Paul se dedicó a correr por el ring para evitar los poderosos golpes de su rival, por lo que los primeros rounds fueron de poca acción. En la mitad del combate, el youtuber convertido en boxeador mostró signos de cansancio y eso fue su perdición.

El británico pudo conectar al estadounidense y lo mandó cuatro veces (dos en el quinto y dos más en el sexto). Precisamente en ese asalto, Joshua acabó con Paul con una potente mano derecha que le fracturó la mandíbula en dos partes.

Tras la victoria, Anthony Joshua declaró que quiere enfrentar a continuación a Tyson Fury, mientras que Paul aseguró que seguirá peleando y pidió nuevamente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Anthony Joshua conecta a Jake Paul durante la pelea realizada en Miami. El británico dominó al influencer y lo noqueó en el round 6. Crédito: Lynne Sladky | AP

Jake Paul, de 27 años, cayó derrotado por segunda vez en su carrera, la primera por la vía del sueño. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y dos reveses.

Por su parte, Anthony Joshua, de 36 años, se recuperó del nocaut sufrido ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre tras acabar con Paul. El británico tiene marca de 29 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

