¿Cuánto puedes ganar con el Monopoly de McDonald’s después de años de ausencia?

Recientemente, la cadena de comida rápida más grande de Estados Unidos, McDonald’s anunció a través de un comunicado que su famoso sorteo inspirado en el icónico juego de mesa Monopoly, regresa después de casi 10 años de ausencia y esta vez no solo ofrece la oportunidad de granar premios y comida gratis a los comensales, sino que su dinámica podrá ser digital.

Al respecto, Alyssa Buetikofer, vicepresidenta sénior y directora de marketing y experiencia del cliente de McDonald’s comentó que “nuestros fans han estado deseando que vuelva el MONOPOLY a McDonald’s, y estamos encantados de traerlo de vuelta con una versión moderna y digital. Este juego es un recuerdo imborrable para muchos clientes, y nos entusiasma que ahora esos recuerdos puedan compartirse entre generaciones”, dijo.

La compañía detalló que la actividad iniciará el próximo lunes 6 de octubre, extendiéndose hasta el 2 de noviembre, donde los clientes podrán reunir las fichas tanto en las pegatinas que se venden en cualquiera de sus restaurantes como en la app de McDonald’s.

Ahora bien, los clientes que se preinscriban en el juego entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre recibirán 500 puntos MyMcDonald’s Rewards adicionales. Las fichas físicas se podrán encontrar en los siguientes artículos del menú:

Big Mac

McNuggets de pollo de 10 y 20 piezas

Sándwich de filete de pescado

Papas fritas

Sándwiches McMuffin

Refresco grande, té helado o limonada (pero excluyendo las bebidas de CosMc);

Café helado grande

Estas fichas tendrán los nombres muy similares a los del clásico juego de mesa estadounidense como: Park Place, Boardwalk y Atlantic Avenue, entre otros, en algunos de los casos se podrá conocer de clientes ganadores de manera instantánea y en otros se verá el premio combinando las piezas físicas con las digitales que se pueden encontrar haciendo la compra de los siguientes artículos por la app:

Sándwich de galleta (excluyendo el sándwich de galleta con salchicha)

Tiras McCrispy de 4 piezas;

Sándwich McCrispy

Sándwiches McGriddles (excepto los de salchicha)

Papas fritas medianas

Bebidas grandes de McCafé

Cuarto de libra con queso

Los premios instantáneos de este juego pueden ser una hamburguesa Quarter Pounder con queso, $1,000,000 dólares o un Jeep Grand Cherokee 2026, según la página web las probabilidades de ganar son de una en cinco. Además de estos premios, McDonald’s incluye en la lista tarjetas de regalo, electrodomésticos y equipos tecnológicos, compras en minoristas hasta viajes.

La primera vez que McDonald’s realizó este juego fue en 1987 y lo continuó hasta 2016.

Sigue leyendo: