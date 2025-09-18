Día Nacional de la Hamburguesa con queso: Conoce las ofertas de algunas cadenas como McDonald’s o Burger King

El jueves 18 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Hamburguesa con Queso, una festividad que sigue al Día Nacional de la Hamburguesa, celebrado el 28 de mayo. Este plato icónico de la gastronomía estadounidense eleva la clásica hamburguesa gracias al queso, que la convierte en un favorito indiscutible.

Según un ranking de YouGov sobre los platos estadounidenses más populares, las hamburguesas ocupan el primer lugar, mientras que las hamburguesas con queso se sitúan en el sexto, separadas por clásicos como papas fritas, pollo frito, puré de papas y el queso a la parrilla. Se calcula que los estadounidenses consumen 50 mil millones de hamburguesas al año, y casi tres cuartas partes de los aficionados añaden queso a sus hamburguesas.

El origen de la hamburguesa con queso sigue siendo objeto de debate. Pasadena, California, reclama ser la cuna, atribuyendo su creación a un joven cocinero de comida rápida que la sirvió hace más de un siglo en un puesto de carretera. Otros atribuyen su invención al restaurante Kaelin’s en Louisville, en 1934, donde se le puso por primera vez el nombre de “hamburguesa con queso”.

Independientemente de su origen, el Día Nacional de la Hamburguesa con Queso se ha convertido en un motivo perfecto para disfrutar de promociones en restaurantes y cadenas de comida rápida. McDonald’s, por ejemplo, ofrecerá una hamburguesa doble con queso por 50 centavos exclusivamente a través de su aplicación el 18 de septiembre, replicando una oferta que fue “una de nuestras más populares” el año pasado, según informó la compañía a USA TODAY.

Burger King también se suma a la celebración con su programa de fidelización gratuito Royal Perks, que ofrece múltiples promociones durante la semana. El jueves 18, los miembros podrán obtener una hamburguesa con queso y tocino gratis con una compra mínima de $1. Las ofertas de Royal Perks incluyen:

17 de septiembre: Croissan’wich gratis con una compra de $1 o más

con una compra de $1 o más 18 de septiembre: Hamburguesa con queso y tocino gratis con una compra de $1 o más

con una compra de $1 o más 19 de septiembre: Whopper Jr. gratis con una compra de $1 o más

con una compra de $1 o más 20 de septiembre: Hamburguesa con queso gratis con una compra de $1 o más

con una compra de $1 o más 21 de septiembre: Sándwich de pollo original gratis con una compra de $1 o más

Este tipo de celebraciones refuerza la popularidad de la hamburguesa con queso, un alimento que combina la sencillez de la carne con el sabor y la textura del queso. Además, permite a los restaurantes atraer clientes y premiar la fidelidad de sus seguidores mediante descuentos y obsequios.

Así, tanto para los amantes del queso como para los fanáticos de las hamburguesas, el 18 de septiembre se presenta como una fecha ideal para disfrutar de este clásico estadounidense con promociones especiales y descuentos exclusivos.