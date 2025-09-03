CEO de McDonald’s advierte sobre la creciente desigualdad económica

Recientemente, el director ejecutivo de McDonald’s, Chris Kempczinski advirtió durante una entrevista a CNBC sobre la creciente desigualdad económica que se avecina en Estados Unidos.

El CEO de una de las cadenas de comida rápida más grande del país, comentó que “en particular, los consumidores de ingresos medios y bajos se sienten muy presionados en este momento. Creo que hay muchos comentarios sobre el estado de la economía, cómo va, y lo que vemos es que es una economía de dos niveles”, dijo.

Kempczinski indicó que actualmente debido a las presiones inflacionarias que han llevado a muchos consumidores a retroceder y ser más cautelosos en sus gastos discrecionales gran parte de los restaurantes y locales se han visto afectados teniendo que ajustar sus precios para ofrecer menús más asequibles.

De acuerdo con el director ejecutivo de McDonald’s, los análisis de mercado muestran que “el consumidor está bajo mucha presión en nuestro sector; el tráfico de consumidores de bajos ingresos ha disminuido drásticamente, y esto se debe a que la gente opta por saltarse una comida estamos viendo que la gente se salta el desayuno o simplemente prefiere comer en casa”, destacó.

Es por esa razón que esta semana, la compañía decidió presentar un cambio en su menú para retener a sus clientes. “Por eso, para nuestro negocio, que cuenta con un grupo significativo de consumidores de ingresos medios y bajos, necesitábamos intervenir con algo como lo que estamos haciendo aquí”, señaló Kempczinski.

Para este mes McDonald’s volverá a las comidas Extra Value con descuento, combos que van desde los $5 a $8 dólares. “Tenemos lo que llamamos escalas de valor. Habrá un precio de entrada para quienes buscan algo que quizás solo tengan unos pocos dólares en el bolsillo. Entonces, ¿qué puedo comprar por unos pocos dólares? Y luego también intentamos ofrecer artículos más premium para quienes puedan gastar más dinero”, comentó Kempczinski a la cadena de televisión

