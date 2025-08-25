Keurig Dr Pepper comprará Peet’s Coffee en un acuerdo millonario

A través de un comunicado, el conglomerado de cadenas de cafeterías en Estados Unidos Keurig Dr Pepper Inc., anunció la compra de Peet’s Coffee tras un acuerdo millonario.

De acuerdo con los detalles del contrato, el acuerdo de compra y venta se dará por unos $18 mil millones de dólares. Al respecto, el director ejecutivo de Keurig Dr Pepper’s, Tim Cofer comentó que “la combinación complementaria de Keurig y JDE Peet’s será una oportunidad excepcional para crear un gigante mundial del café”, dijo.

Aunque también señala que los planes durante la adquisición después del cierre será dividirse en dos compañías. Una se centrará en el café y la otra en bebidas energéticas y gaseosas.

Keurig Dr Pepper Inc., cotiza en la bolsa y sus sedes principales están en Burlington, Massachusetts y Frisco, Texas; mientras que Peet’s tiene sede en Ámsterdam, se espera que con la unión el negocio logre ventas de aproximadamente $16 mil millones de dólares por el café y $11 mil millones de dólares por las bebidas.

Finalmente, las compañías indicaron que tras la separación Tim Cofer será el director ejecutivo del negocio de bebidas para la sede en Frisco, Texas, y Sudhanshu Priyadarshi director financiero de Keurig Dr Pepper, será el encargado de llevar el negocio del café tanto en Massachusetts como en la sede de Ámsterdam.

