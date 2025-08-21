Ejecutivo de Bed Bath & Beyond confirma que la cadena no se extenderá a California

A través de un comunicado, este miércoles el presidente ejecutivo de Bed Bath & Beyond, Marcus Lemonis anunció que debido a ciertas dificultades económicas y administrativa la extensión de la cadena en el estado de California da marcha atrás.

“California ha creado uno de los entornos más sobrerregulados, costosos y arriesgados para las empresas en Estados Unidos. Es un sistema que dificulta la contratación de personal, mantener las puertas abiertas y ofrecer valor a los clientes”, destacó Lemonis.

Aunque los fanáticos de Bed Bath & Beyond esperaban nueva tienda en California, hasta los momentos tendrán que hacer sus pedidos por la página web del minorista. “Esta decisión no es una cuestión política, es una cuestión de realidad”, agregó Lemonis.

Bed Bath & Beyond ha sido una de las cadenas minorista que en los últimos años se ha visto obligada a cerrar parte de sus ubicaciones a nivel nacional debido principalmente a la caída de las ventas.

La alta inflación ha llevado a muchos consumidores a controlar el gasto discrecional, un fenómeno que ha impactado enormemente en los minoristas pese a que en los últimos años han tratado de mantener sus precios asequibles.

Finalmente, pese a que la compañía por ahora no tendrá sede en California, la directora ejecutiva de Brand House Collective, Amy Sullivan, declaró que esperan expandirse en otros estados mucho más rentables.

“Tenemos la intención de convertir la gran mayoría de nuestra flota actual de Kirkland en tiendas Bed Bath & Beyond y, al mismo tiempo, buscar nuevas oportunidades inmobiliarias. Nos encantaría traer la marca de vuelta a todas las ciudades, pero tiene que ser lógico para nuestros clientes y para el negocio. Hasta que las condiciones cambien, California no estará en nuestra hoja de ruta para Bed Bath & Beyond”, dijo Sullivan.

Sigue leyendo: