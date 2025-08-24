Bravo Brio Restaurants se declaran en quiebra por segunda vez

En poco menos de cinco años, Bravo Brio Restaurants LLC empresa matriz de Italian Kitchen y Brio Italian Grille se vuelve a declarar en quiebra apelando al Capítulo 11 por bancarrota.

De acuerdo con el comunicado de la compañía “el proceso de quiebra del Capítulo 11 permitirá reorganizar su negocio de forma rápida y eficiente para un futuro sostenible y exitoso, incluyendo el cierre de locales con bajo rendimiento, la reestructuración de la deuda y la optimización y reducción de los gastos operativos”, destacó.

Bravo Brio Restaurants LLC tiene aproximadamente 23 restaurantes de Bravo Italian Kitchen y unos 25 locales de Brio Italian Grille; sin embargo, la crisis financiera que atraviesa el sector ha provocado la quiebra con la que buscaran ahora “mejorar su posición financiera con la incorporación de un nuevo inversor”, dijo.

Esta es la segunda vez que la cadena de restaurantes pasa por este proceso, el primero fue el pasado 18 de agosto cuando se declaró en quiebra ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida cerrando unos siete restaurantes.

“Los deudores han trabajado diligentemente para capear el temporal, pero las ganancias y el flujo de caja siguen bajo presión debido a varios contratos de arrendamiento por encima del precio del mercado y ubicaciones de bajo rendimiento”, mencionó la compañía.

Bravo Brio Restaurants LLC no ha sido el único en declararse en bancarrota, restaurantes como: Red Lobster, Tijuana Flats, TGI Fridays y Hooters también han apelado al Capitulo 11 en estos últimos años debido igualmente a la baja operatividad de sus establecimientos.

