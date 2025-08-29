Gerente de un McDonald’s es detenido por ICE previo al picnic anual con sus empleados 

El gerente de un McDonald’s en Oceanside, Nueva York, identificado como Christian Rodriguez, fue detenido por agentes de ICE tras asistir a una audiencia migratoria. El arresto ocurrió en medio de un proceso que ya se había extendido por años y que mantenía en incertidumbre su futuro en Estados Unidos.

Lo ocurrido tuvo un impacto mayor en su entorno laboral, ya que el arresto se llevó a cabo el mismo día en que se realizaba el picnic anual de empleados del restaurante, un evento en el que Christian solía participar activamente como parte de su equipo.

Cómo ocurrió la detención

De acuerdo con Newsweek, Christian acudió a una audiencia migratoria en Bethpage, Nueva York, donde enfrentaba un proceso que se remontaba a varios años atrás. Durante esa sesión, realizada el 21 de agosto, agentes de ICE procedieron a su arresto, marcando el final de un seguimiento que se había mantenido constante sobre su estatus legal.

Actualmente se encuentra detenido en un centro de detención. Crédito: Shutterstock

Previo a esta audiencia, y de acuerdo con un compañero de trabajo del detenido, Christian había acudido a otra cita el pasado 7 de agosto.

Sin embargo, fue durante la segunda cita, que el gerente de dicho negoció se comunicó con su empleado para informarle que su solicitud de renovación de visa había sido rechazada y que fue arrestado.

El momento coincidió con una jornada significativa en su lugar de trabajo, donde compañeros y empleados lo esperaban para la tradicional convivencia anual, sin imaginar que ese día terminaría marcado por su ausencia.

Qué dicen las autoridades sobre el caso

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Christian se encontraba en Estados Unidos de manera irregular desde 2016, lo que fundamentó la orden de arresto.

Según ICE, ​​Christian Emmanuel Rodríguez Torrealba es “un extranjero ilegal originario de Venezuela, que entró en Estados Unidos con una visa de turista B-2 que le obligaba a abandonar el país antes del 3 de junio de 2016. Casi diez años después, todavía permanece de manera irregular en territorio estadounidense”.

Aunado a lo anterior, ICE mencionó que el historial penal de Rodríguez incluye condenas por agresión y daños a la propiedad.

Una vida construida en Estados Unidos

De acuerdo con Newsweek, tras su llegada a EE.UU., Christian se asentó en Nueva York, donde poco a poco fue construyendo una vida laboral y social estable.

Con esfuerzo, logró convertirse en gerente de un restaurante McDonald’s en Oceanside, ganándose la confianza de sus compañeros y consolidándose como un referente en su lugar de trabajo.

Más allá de su puesto, Christian era reconocido como una persona trabajadora, comprometida y cercana a su comunidad, lo que hace que su detención haya causado sorpresa e indignación entre quienes lo conocían. Para muchos, su historia reflejaba el esfuerzo de miles de migrantes que buscan oportunidades y estabilidad en un nuevo país.

Tras su detención, Christian permanece bajo custodia de ICE mientras se define su futuro en Estados Unidos. El siguiente paso en su proceso será determinar si será deportado o si cuenta con alguna vía legal para permanecer en el país.

