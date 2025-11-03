Real Madrid homenajea a Diogo Jota antes de enfrentar al Liverpool: el conmovedor recuerdo de Alexander-Arnold

El Real Madrid rindió un emotivo homenaje al fallecido futbolista portugués Diogo Jota, quien perdió la vida en un accidente de tráfico el pasado verano en Zamora. El gesto tuvo lugar tras la rueda de prensa previa al duelo de Champions League que el conjunto blanco disputará ante el Liverpool en Anfield, escenario que fue testigo de algunas de las mejores actuaciones del atacante luso.

Encabezados por el técnico Xabi Alonso, el director de Relaciones Institucionales Emilio Butragueño, y los jugadores Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold, los representantes del Real Madrid se acercaron al memorial levantado por los aficionados del Liverpool en honor a su número 20. Allí depositaron una ofrenda floral y guardaron un minuto de silencio, mientras los presentes respondían con un cálido aplauso.

El gesto reflejó la unión y el respeto que trascienden la rivalidad deportiva. Diogo Jota, de 28 años, fue una figura muy querida por la afición ‘Red’. En sus cinco temporadas con el club inglés disputó casi 200 partidos y anotó 65 goles. Su trágico fallecimiento, junto a su hermano André, apenas una semana después de haberse casado con su novia Rute Cardoso, dejó un profundo vacío en el fútbol europeo. El Liverpool decidió retirar su dorsal número 20 en señal de respeto eterno.

“Te echo de menos cada día”: el homenaje personal de Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la jornada. El defensa inglés, que compartió vestuario y triunfos con Jota, llevó un ramo con los colores del Liverpool y una carta escrita de su puño y letra.

“Mi amigo Diogo. Te echamos mucho de menos, pero seguimos queriéndote mucho. Tu recuerdo y el de André siempre permanecerán vivos. Sonrío cada vez que pienso en ti y siempre recordaré los buenos momentos que compartimos. Te echo de menos, amigo, cada día”, escribió el lateral en su mensaje, que fue depositado junto a las flores en el altar improvisado por los hinchas.

El tributo tuvo un cierre simbólico cuando Alexander-Arnold dejó, además, un control de PlayStation con el mensaje: “Campeón. You’ll never walk alone”. Un gesto sencillo pero lleno de significado para quienes conocieron la pasión de Jota por los videojuegos y el espíritu competitivo que lo caracterizaba.

En la víspera del encuentro entre Real Madrid y Liverpool, el fútbol volvió a demostrar que, por encima de los resultados, persisten los lazos humanos que hacen de este deporte una comunidad global unida por la memoria y el respeto.



