Real Madrid golea al Valencia y es más líder que nunca

El Real Madrid no dio margen a la sorpresa. Con un fútbol contundente y una actuación brillante de Kylian Mbappé, el conjunto merengue goleó 4-0 al Valencia en el Santiago Bernabéu, en un partido que consolidó su liderato en LaLiga y dejó a su afición soñando con una temporada perfecta. El francés, que celebró su reciente Bota de Oro, firmó un doblete y fue el protagonista de una noche en la que también anotaron Jude Bellingham y Álvaro Carreras.

El duelo, correspondiente a la jornada 11, fue resuelto prácticamente en el primer tiempo. Mbappé abrió el marcador desde el punto penal al minuto 19 y repitió al 31’ tras una asistencia del turco Arda Güler, que ya suma seis pases de gol para el astro francés en la temporada.

Kylian Mbappé with a brace already in the first half 😮 pic.twitter.com/wpoUbGeWMf — ESPN FC (@ESPNFC) November 1, 2025

Entre medias, Vinícius Jr. desperdició un penalti, aunque el público del Bernabéu lo respaldó con aplausos pese a la polémica por su actitud en el clásico.

Bellingham puso el tercero al borde del descanso, tras una jugada individual por la izquierda que dejó sin respuesta a la defensa valencianista.

Jude Bellingham nets one from outside the 18-yard box.



Real Madrid lead 3-0 😅 pic.twitter.com/HnRRDp8Ohy — ESPN FC (@ESPNFC) November 1, 2025

En la segunda mitad, el ritmo cayó, pero el dominio blanco se mantuvo absoluto. Álvaro Carreras cerró la goleada con un zurdazo imparable en el minuto 82, confirmando la noche redonda del Real Madrid.

Álvaro Carreras with a rocket into the back of the net ☄️ pic.twitter.com/dvZCsfZhfX — ESPN FC (@ESPNFC) November 1, 2025

Mbappé lidera, Vinícius busca redención y el Madrid piensa en Anfield

La imagen de Kylian Mbappé levantando la Bota de Oro antes del inicio del partido fue el preludio de lo que vendría. Con autoridad, velocidad y determinación, el delantero francés demostró por qué es el motor ofensivo del equipo. Lleva ya ocho jornadas consecutivas marcando y se afianza como el máximo goleador del campeonato.

El Real Madrid no solo celebró los goles. También respiró tranquilidad al ver el regreso de Thibaut Courtois, que respondió con solvencia al único disparo peligroso del Valencia, obra de Almeida. Por su parte, Vinícius tuvo la oportunidad de redimirse del episodio vivido en el clásico, cuando reaccionó con enfado tras ser sustituido. Aunque falló un penalti, su actitud fue distinta y recibió el respaldo de los aficionados.

Xabi Alonso, consciente del calendario exigente que se avecina, aprovechó el amplio marcador para rotar. Dio descanso a piezas clave como Tchouaméni y Güler, e incluso permitió el debut de Endrick, que jugó sus primeros minutos oficiales con el equipo. “Necesitaba el contexto adecuado, sin presión por el resultado”, había dicho el técnico antes del encuentro.

Con esta victoria, el Real Madrid amplía su ventaja a ocho puntos sobre el Barcelona, que enfrenta al Elche el domingo. El Valencia, por su parte, sigue en zona de descenso y acumula seis partidos sin ganar. En Chamartín, en cambio, el mensaje es claro: el Madrid llega a Anfield más líder, más fuerte y con Mbappé en modo imparable.



