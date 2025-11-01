Cristiano Ronaldo Jr. anota su primer gol con la selección juvenil de Portugal

Cristiano Ronaldo Júnior, el hijo mayor de la estrella mundial del fútbol, marcó este sábado su primer gol con la selección sub-16 de Portugal. El tanto llegó en la victoria 3-0 ante Gales por la Copa de Federaciones, torneo que se disputa en Antalya, Turquía.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

Con apenas 15 años, el joven atacante —conocido popularmente como Cristianinho— abrió el marcador al minuto 42 con un disparo raso de pierna derecha, tras una asistencia precisa de Carlos Moita. Después de su anotación, Rafael Cabral amplió la ventaja al 65’ y cerró el marcador al 91’, sellando una sólida actuación portuguesa.

Cristiano Jr. había debutado con el combinado sub-16 apenas el jueves anterior, en el duelo frente a Turquía que terminó 2-0 a favor del cuadro luso. Con su primer gol oficial, el hijo del capitán portugués empieza a escribir su propia historia con la camiseta nacional.

Portugal enfrentará a Inglaterra el próximo 4 de noviembre, buscando cerrar con paso perfecto su participación en el torneo juvenil.

Un talento de corazón portugués

Aunque su futuro parece claramente ligado a Portugal, Cristiano Ronaldo Jr. podría, en teoría, representar hasta cinco selecciones nacionales distintas: Portugal, Estados Unidos, España, Inglaterra o Cabo Verde.

El joven nació en San Diego, California, lo que lo hace elegible para jugar con Estados Unidos. Sin embargo, nunca ha residido en territorio norteamericano, y su formación futbolística se ha desarrollado por completo en Europa y Medio Oriente.

Antes de unirse a la academia del Al Nassr de Arabia Saudita —equipo donde actualmente milita su padre—, el adolescente pasó por las inferiores del Manchester United y la Juventus, dos clubes que marcaron etapas clave en la carrera profesional de Cristiano Ronaldo.

En mayo de este año, Júnior ya había brillado con la camiseta portuguesa sub-15, cuando anotó un doblete en la final del Torneo Vlatko Markovic en Croacia, que Portugal ganó 3-2 frente a la selección anfitriona.

Su presencia constante en las convocatorias de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirma la intención de Portugal de seguir de cerca su desarrollo y fortalecer su sentido de pertenencia. En Antalya, Cristiano Jr. busca demostrar que su apellido no solo representa una herencia futbolística, sino también una promesa tangible para el futuro del fútbol luso.



Sigue leyendo:

· Guillermo Almada responde a las críticas en el fútbol español

· Miguel Herrera en dura polémica con directivo del fútbol tico

· Raúl Jiménez da asistencia en goleada del Fulham ante Wolverhampton