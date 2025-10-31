Miguel Herrera en dura polémica con directivo del fútbol tico.

Miguel Herrera, técnico mexicano de la selección de Costa Rica, no solo tiene que lidiar con la presión que representan los dos últimos duelos de la eliminatoria mundialista de Concacaf contra Haití y Honduras, sino que ahora enfrenta una fuerte polémica con un directivo del fútbol costarricense.

Herrera, que ha tenido una complicada última fase de las eliminatorias para buscar el boleto definitivo al Mundial 2026, al encontrarse ubicado en el segundo lugar del Grupo C de esta zona eliminatoria está obligado a derrotar o empatar de visitante con Haití y derrotar a como de lugar a Honduras en casa para avanzar directamente a la justa mundialista se encuentra inmerso en medio de una polémica con Leonardo Vargas, presidente del equipo Cartaginés del fútbol tico.

Cuando parecía que las cosas mejoraban en torno a su proceso y que las opiniones de los directivos del balompié de este país estaban unidos a favor del proyecto del técnico mexicano, ahora resulta que se ha abierto un frente de batallas por una serie de comentarios y críticos entre ambos que ha generado el alejamiento de este directivo de todo lo que se refiere al trabajo del llamado “Piojo” Herrera.

La raíz del conflicto

La controversia entre Leonardo Vargas, que además de encabezar a su equipo, es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Costa Rica y Miguel Herrera, tuvo su origen en las críticas del dirigente que en dos ocasiones realizó contra la forma de dirigir del entrenador mexicano a la selección de su país.

Vargas que tenía una buena relación con el Piojo, puso en duda el funcionamiento del cuadro nacional tico al empatar 3-3 en casa con Haití, donde quedó muy a disgusto después de que dejaron perder una ventaja de dos goles para terminar empatando con los caribeños y que tiene en predicamentos el pase al mundial al equipo tico.

Fiel a su estilo, Herrera respondió la forma de juego del equipo que preside Leonardo Vargas y aunque no fue despectivo, sí golpeó fibras sensibles del dirigente que de inmediato marcó una distancia con el cuerpo técnico de la selección costarricense que en quince días más enfrentará los dos partidos más claves de la última década.

“Yo veo a Cartaginés y digo: ‘Ah, tienen una idea’. Y, de repente, llega otro partido y me pregunto: ‘¿Qué le pasó a este equipo?’ El encuentro pasado era un espectáculo y hoy no juega bien. Cuando tuvo que dar el golpe de autoridad y decir: ‘Aquí estoy’, le pudo haber ganado a Sporting para pasar… Y perdió en su casa”, comentó Herrera.

El dirigente no se quedó callado

El análisis de Miguel Herrera generó mucha molestia en el presidente del Cartaginés y por esa razón anunció que no viajará a Haití con el grupo de la selección, sino que a partir de este momento marcará su distancia en los próximos juegos del equipo nacional tico.

“Con la Federación todo bien, pero no viajaré con la Selección Nacional porque tendría que hacerlo con este señor. Voy a ir con mi familia a apoyar a la Sele, porque soy preselección y creo que es el partido más importante; si no ganamos allá, se nos va a complicar mucho. Así que iré a poner mi granito de arena desde las gradas”, dijo.

Para finalizar, Leonardo Vargas también resaltó que su principal molestia con los comentarios de Miguel Herrera, que desde su punto de vista hizo menos a su equipo que hace poco logró avanzar en la Copa de Campeones de Concacaf.

“Yo viajaba con la Selección y hablaba bastante con él. Nunca me esperé lo que dijo y eso me molestó. Por eso prefiero evitar viajar con la Selección, para que no se genere ningún otro problema. Ahí lo dejo, por mi parte”, finalizó.

