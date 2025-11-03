PSG domina el Once Ideal FIFPRO 2025 con cinco jugadores entre los mejores

El París Saint-Germain fue el gran protagonista del Once Ideal FIFPRO 2025, al colocar cinco futbolistas en la alineación elegida por más de 20.000 jugadores profesionales en todo el mundo.

La lista, publicada este lunes, premia a los mejores del año en cada posición, y confirma la hegemonía del conjunto dirigido por Luis Enrique Martínez, campeón de la Liga de Campeones.

Entre los seleccionados del club parisino destacan Ousmane Dembélé, Vitinha, Nuno Mendes, Achraf Hakimi y Gianluigi Donnarumma, quienes fueron piezas clave en la conquista del título europeo. Dembélé, actual Balón de Oro, repite presencia tras una temporada consagratoria con el PSG.

FIFPRO recordó que el galardón es el único premio del fútbol internacional decidido exclusivamente por futbolistas profesionales.

Los votantes seleccionaron a los mejores jugadores entre el 15 de julio de 2024 y el 3 de agosto de 2025, debiendo haber disputado al menos 30 partidos oficiales en ese periodo.

🚨🌎 FIFPRO announced their 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐗𝐈 𝐟𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟓 only voted by the players! 🌎✨



Any changes you’d personally make to this squad? 👀 pic.twitter.com/rmv6gMnBNG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2025

Jóvenes figuras del Real Madrid y Barcelona también destacan

El Real Madrid logró incluir a Jude Bellingham y Kylian Mbappé, mientras que el FC Barcelona celebró la aparición de Pedri González y Lamine Yamal, este último convertido en el jugador más joven en la historia en integrar el once ideal, con tan solo 18 años, superando el récord previo del propio Mbappé, que lo había conseguido a los 19.

La irrupción de Lamine Yamal y el regreso de Pedri consolidan al Barcelona como uno de los equipos con mayor proyección juvenil en Europa. En tanto, el Real Madrid reafirma su poder con dos de las mayores estrellas del fútbol actual.

El Once Ideal FIFPRO 2025 completo

Portero: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain / Manchester City, Italia)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain / Manchester City, Italia) Defensas: Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marruecos), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)

Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marruecos), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal) Centrocampistas: Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra), Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra), Pedri González (Barcelona, España), Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra), Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra), Pedri González (Barcelona, España), Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal) Delanteros: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain, Francia), Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia), Lamine Yamal (Barcelona, España).

