América no deja de aspirar al liderato general al vencer sin problemas al León:2-0

Las Águilas del América no quitan el dedo del renglón en tratar de alcanzar el liderato general para adquirir todos los beneficios que conlleva ese lugar en la liguilla al vencer 2-0 al León con goles del francés Allan Saint-Maximin y del uruguayo Rodrigo Aguirre.

La victoria le permitió a las Águilas empatar el subliderato con el Toluca en 34 puntos y quedar uno debajo del Cruz Azul, que amanecerá como líder de la competencia y con muchas opciones de asegurar ese sitio de privilegio con una victoria la próxima semana contra los Pumas.

Mientras tanto, América, sin tener a todas sus piezas importantes en la cancha, pudo imponerse a un León que no sacó las garras y que fue un adversario a modo para que el cuadro americanista pudiera sumar tres puntos importantes que le permitirán luchar contra el Toluca por la cima general, pero dependiendo de lo que haga o deje de hacer el Cruz Azul en la última fecha.

Pero más allá de sus complicaciones para armar su alineación, el equipo dirigido por el brasileño André Jardine encaró el compromiso, sabiendo que los tres puntos eran necesarios en su panorama para alcanzar el segundo lugar e igualar la posición del Toluca que al empatar con el Atlas complicó sus aspiraciones, mientras que en el clásico regio entre Monterrey y Tigres le ayudaron de sobremanera al empatar en el clásico regio y quedarse rezagados en esta lucha por los tres primeros lugares.

El partido

Dentro de todas las complicaciones que tuvo el América para presentar una alineación competitiva, una buena noticia fue la participación del español Álvaro Fidalgo, tratando de subsanar las ausencias de Alejandro Zendejas, de Isaías Violante y de Henry Martín, quienes siguen sin recuperarse y esperarán a estar listos para la liguilla.

Así, el equipo local salió en busca del gol desde los primeros minutos y con Brian Rodríguez y Maximin pusieron en aprietos a la zaga del León por la forma de desequilibrar la marca de los rivales que apostaron por apretar la zona defensiva y salir a cuajar algún contragolpe.

Así, Brian estuvo cerca de anotar en dos oportunidades, pero el guardameta del cuadro del Bajío, Óscar García, pudo detener una de ellas y la otra se estrelló en un poste, por lo cual la presión americanista no tuvo tanto éxito debido a las fallas que tuvieron en el toque final.

Allan Saint Maximin empezó la rebelión americanista

Fue el francés Allan Saint Maximin, el encargado de iniciar la rebelión de los americanistas al imprimir mayor velocidad en sus intentonas al frente, logrando su cometido en el segundo intento en el minuto 57 cuando agarró un rebote, hizo un corte al centro y de derecha colocó la pelota lejos del guardameta leonés para tomar la ventaja que no perderían en el resto del encuentro.

Ya para el final de la contienda, Rodrigo Aguirre tomó el balón y de media vuelta al minuto 84 logró colocar el 2-0 para firmar la importante victoria para la oncena americanista.

