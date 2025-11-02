Lamine Yamal y Nicki Nicole aclaran que no hubo tercera persona en su ruptura

Después de semanas de especulaciones y rumores, Lamine Yamal, la joven promesa del Fútbol Club Barcelona, y Nicki Nicole, la conocida cantante argentina, confirmaron el fin de su relación. La noticia pone fin a un secreto a voces que se intensificó cuando la artista borró todas las fotografías que compartía con el futbolista en su cuenta de Instagram.

Después de que surgiera el rumor, Nicki Nicole informó que no se debió a una infidelidad por parte del jugador.

El jugador fue el primero en hablar al respecto a través del periodista Javi Hoyos, colaborador del programa ‘D’ Corazón’. Según Hoyos, Yamal le confirmó personalmente la ruptura y aclaró varios puntos cruciales para despejar las dudas que habían surgido en las últimas semanas.

“Lamine Yamal me confirma que ha roto con Nicki Nicole. Me dice que no es algo reciente de hoy, que no tiene absolutamente nada que ver con que hayan salido informaciones de que le habría sido presuntamente infiel”, explicó el comunicador.

Nicki Nicole y Lamine Yamal en Instagram. Crédito: Cortesía.

La separación fue antes de los rumores de infidelidad

El futbolista hizo hincapié en que la separación se produjo antes de que surgieran los rumores sobre una posible infidelidad, desmintiendo así las versiones que lo vinculaban con una conocida influencer durante un viaje.

“Ya habían roto antes; de hecho, me recalca que cuando hace ese famoso viaje ya no estaba con ella, por lo tanto, no le ha sido infiel a Nicki Nicole. Simplemente, se han separado y ya”, añadió Hoyos.

Yamal también justificó su previo silencio sobre su vida privada, argumentando que preferían mantener su relación en la intimidad para evitar especulaciones y malentendidos.

Por su parte, Nicki Nicole también quiso aclarar la situación a través del periodista Jordi Martín. La cantante confirmó la ruptura y aseguró que no hubo terceras personas involucradas. “No soy de hacer estas cosas, pero te quería aclarar que con Lamine no estamos juntos desde hace unos días, después de que me fui de Barcelona”, declaró.

Además, Nicole fue contundente al desmentir los rumores de infidelidad: “Te lo digo, sobre todo por los rumores de infidelidad. Si alguien me fuese infiel, yo sería la primera en aclararlo, como lo hice en el pasado. Desde antes no estamos juntos. No lo íbamos a contar, pero con esto que ha pasado, por razones obvias, te lo aclaro”.

A pesar de que la relación haya llegado a su fin, ambos han dejado claro que la separación se produjo de mutuo acuerdo y sin episodios de deslealtad, cerrando así un capítulo que había generado gran expectación entre sus seguidores.

