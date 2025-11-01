Nicki Nicole y Lamine Yamal ya terminaron su relación y ella explica las razones

La historia de amor de Nicki Nicole y Lamine Yamal ya sería cosa del pasado o, por lo menos, eso es lo que la cantante le habría confesado a Jordi Martin, el famoso paparazzo que colabora con ‘El Gordo y La Flaca’.

Por medio de un video, que compartió en sus redes sociales, Jordi leyó un mensaje que le habría enviado la propia intérprete, quien no solo le desmintió los rumores de infidelidad en los que los involucraron, sino que también le habría hecho saber que ya no están juntos.

“EXCLUSIVA MUNDIAL‼️‼️ @nicki.nicole se pone en contacto conmigo y me confirma su ruptura con @lamineyamal 💔 #lamineyamal #nickinicole”, se lee en el texto con el que Jordi Martin acompañó su publicación.

En su video no solo dio su informe, sino que el paparazzo también leyó unos mensajes de WhatsApp que le habría la cantante.

“Hola Jordi. No soy de hacer estas cosas, pero te quería aclarar que con Lamine no estamos juntos desde hace unos días después de que me fui de Barcelona. Te lo digo, sobretodo, por el rumor de la infidelidad”, se lee al inicio del mensaje que Nicki Nicole habría enviado.

A continuación detalló que si la supuesta infidelidad hubiera existido, ella hubiera sido la primera en exhibirla.

“Te agradezco que quieras hacérmelo llegar y contármelo. Créeme que si alguien me fue infiel, yo sería la primera en aclararlo en todos lados, como ya hice en un pasado. Entiendo que es tu trabajo, de igual manera que era para confirmarte que desde antes no estamos juntos. No lo íbamos a contar, pero, obviamente, con esto que pasó te lo aclaro.

Si quieres contar esto, no tengo ningún problema, aunque te agradecería que no filtres nuestra conversación, ya que no me gustaría seguir dándole vueltas al asunto”, fue como Nicki Nicole habría concluido el texto que le envió al paparazzo.

Las revelaciones de Jordi Martín de inmediato se llenaron de comentarios por parte de los fans y de los haters de la hoy expareja, quienes todavía no se pronuncian de forma directa sobre el fin de su relación sentimental, la cual salió a la luz hace unas semanas.

