 Revelan que Federico Valverde jugó con fiebre en la victoria del Real Madrid contra el Barcelona

El Clásico entre Real Madrid y Barcelona dejó múltiples historias, pero una de las más llamativas involucra a Federico Valverde. Según reveló el diario Marca, el mediocampista uruguayo jugó con fiebre durante gran parte del encuentro y terminó completamente agotado.

A pesar de estar afectado físicamente, Valverde fue titular en una posición que no le resulta natural: el lateral derecho. Xabi Alonso volvió a colocarlo allí pese a tener disponibles a Carvajal y Trent Alexander-Arnold, demostrando la confianza que el técnico tiene en su versatilidad. “Fede no lo hace mal, pero no le gusta”, apuntó el medio español.

Durante el primer tiempo, el jugador ya mostraba síntomas de malestar y llegó a conversar con el cuerpo médico, aunque decidió seguir. En el minuto 65 estuvo a punto de ser sustituido, pero prefirió continuar, lo que generó cierto enfado en Carvajal, que aguardaba en la banda para ingresar. Finalmente, fue reemplazado en el 72’, cuando su cuerpo no aguantó más.

Un triunfo exigente que consolidó el liderazgo del Real Madrid

El Real Madrid se impuso 2-1 al Barcelona en el Santiago Bernabéu, cortando la racha positiva del equipo de Hansi Flick y ampliando a cinco puntos su ventaja en la cima de LaLiga. Kylian Mbappé, autor del primer gol, fue la figura del partido, mientras que Jude Bellingham selló el triunfo blanco tras una asistencia de Vinícius Júnior.

El equipo de Xabi Alonso combinó una primera mitad intensa, con presión alta y transiciones rápidas, con una segunda parte más defensiva, en la que resistió los ataques blaugranas. El Barcelona, sin embargo, sufrió por sus bajas y por un medio campo que no logró controlar el ritmo del encuentro.

Valverde, pese a su fiebre, cumplió con creces. Neutralizó a Marcus Rashford en varios duelos y aportó en la salida del balón desde su improvisado rol de lateral. Su entrega fue destacada incluso por la prensa madrileña, que subrayó que “lo dio todo por el Madrid” antes de abandonar el campo visiblemente exhausto.

Sin partidos de Copa ni de Champions esta semana, el uruguayo tendrá varios días para recuperarse por completo. Xabi Alonso espera contar con él en plenitud física para el próximo compromiso liguero, donde los blancos buscarán mantener el impulso tras un triunfo que reafirma su autoridad en España.



