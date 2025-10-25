Joan Laporta acusa al Real Madrid de “condicionar a los árbitros”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, lanzó este sábado un nuevo dardo al Real Madrid al acusarlo de “condicionar a los árbitros” a través de su canal de televisión oficial. Las declaraciones se produjeron durante el XV Congreso de Peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melilla, celebrado en Islantilla, Huelva, donde el dirigente catalán insistió en que la actitud del club blanco forma parte de “una estrategia para ganar”.

“Se ha generado un ambiente injusto por parte de nuestro rival. Todo lo que se está haciendo desde su televisión influye y condiciona a los árbitros”, aseguró Laporta en declaraciones a los medios del club azulgrana. Además, añadió con firmeza: “No es una manera correcta de proceder. Lo veo más como una estrategia para ganar”.

El máximo mandatario del Barça contrastó la postura del Real Madrid con la de su propia institución. “Nosotros no practicamos el victimismo. Intentaremos ir a ganar al Bernabéu una vez más”, subrayó.

Laporta confía en su equipo y critica el clima previo al Clásico

Las palabras del presidente llegan a menos de 24 horas del Clásico entre Real Madrid y Barcelona, un partido que se disputará en el Santiago Bernabéu y que podría definir parte del rumbo de la temporada. Laporta destacó que las “sensaciones son muy buenas” y que el plantel afronta el encuentro con “mentalidad ganadora”, pese a las bajas importantes de Raphinha, Lewandowski, Dani Olmo, Gavi, Joan Garcia y Ter Stegen.

También respaldó al técnico Hansi Flick, quien no podrá dirigir desde el banquillo por sanción. “Los jugadores están muy mentalizados y eso me da tranquilidad y moral de victoria. Veo a Flick muy motivado y estoy convencido de que Marcus Sorg hará un gran trabajo”, afirmó.

Laporta aprovechó la ocasión para reforzar la unidad dentro del barcelonismo y lanzó un mensaje a la afición: “El Barça es un sentimiento casi invencible. Pido a la afición mantenerse más unidos que nunca en la defensa de nuestro escudo, de nuestras esencias y en el apoyo a nuestros jugadores y jugadoras”.

El dirigente catalán insistió en que el club atraviesa un momento de consolidación institucional y económica. “Estamos mejor que antes y no hemos caído en la trampa de hacer caso a los vaticinios apocalípticos. Nos sentimos más fuertes, más convencidos y más determinados que nunca a culminar la recuperación del club”, sentenció.

En el acto también estuvieron presentes figuras históricas y representantes del FC Barcelona, entre ellos el exjugador Hristo Stoichkov, el embajador Audie Norris y el presidente de la Agrupación de Jugadores, Juan Manuel Asensi, quienes acompañaron a Laporta en una jornada marcada por su nuevo enfrentamiento verbal con el eterno rival.



