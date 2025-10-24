Lamine Yamal pica el Clásico y el Real Madrid lo considera una “falta de respeto”

El próximo domingo 26 de octubre, Real Madrid y FC Barcelona se enfrentarán en la décima jornada de La Liga. La expectativa por este Clásico crece a cada momento, y no solo por la calidad del espectáculo futbolístico, sino también por las recientes declaraciones de Lamine Yamal, la joven estrella blaugrana que ya se ha convertido en protagonista fuera del campo.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

El jugador, conocido por su talento en el terreno de juego, dio de qué hablar en un cara a cara con Ibai Llanos, presidente del equipo Porcinos y reconocido madridista, durante el programa Chup Chup de la Kings League. Allí, Yamal no dudó en criticar al Real Madrid: “Roban, se quejan…”.

La frase generó revuelo inmediato entre los seguidores y profesionales del fútbol.

Ibai le dice a Lamine Yamal que el Santiago Bernabéu es difícil y Lamine Yamal le dice:



“La última vez que he ido ahí… ah si 0-4 (risas)”



Este niño se burla de nosotros y el Bernabéu, espero que salgan con huevos @realmadrid.

pic.twitter.com/51KEPa7Lhq — MT2 (@madrid_total2) October 23, 2025

Declaraciones polémicas y reacción madridista

En el debate también participó Gerard Piqué, exjugador del Barcelona. Cuando le preguntaron a Yamal si veía al equipo de Ibai como el Real Madrid, su respuesta fue directa: “Sí, roban, se quejan…”. Ibai, incrédulo, replicó: “¿El Madrid roba?”. El jugador blaugrana, con un gesto de confirmación, contestó: “A ver”.

Piqué intervino para intentar poner orden: “Esto no es discutible”. Yamal, sin perder la compostura, añadió: “Hostia, a ver…”, mientras el periodista Gerard Romero pedía calma a los presentes. La tensión siguió aumentando cuando Yamal y Llanos pactaron un reto: si La Capital, el equipo de Lamine en la Kings League, perdía ante Porcinos, el joven celebraría con su gesto de la corona formando una letra I con sus manos en referencia a Ibai. El influencer respondió: “Primero tienes que marcarlo”, y Yamal replicó: “¿No te acuerdas de la temporada pasada?”.

Además, Lamine sorprendió con otra frase directa hacia el Real Madrid: “Me pone más marcarte a ti que al Real Madrid, porque al Madrid ya le he marcado”, refiriéndose a un penalti que lanzará en la Kings Cup Spain.

Las palabras del joven culé han encendido los ánimos en el vestuario madridista. Según fuentes del club blanco consultadas por la agencia EFE, la plantilla considera que estas declaraciones son una “falta de respeto”. Algunos jugadores, como Dani Carvajal o Dean Huijsen, que conocen a Yamal por la selección española, se mostraron sorprendidos por la falta de códigos de respeto profesional.

El Real Madrid ve en los comentarios de Yamal una provocación calculada. Aunque no es la primera vez que el joven estrella muestra su carácter, el club blanco interpreta sus palabras como un comportamiento que ningún miembro del Barcelona logra frenar, y que añade un condimento extra al primer Clásico de la temporada en el Santiago Bernabéu.



Sigue leyendo:

· Real Madrid llegará como líder al Clásico tras vencer al Getafe

· Oficial: Messi renueva con Inter Miami hasta el 2028

· El FC Barcelona “respeta y acata” la decisión de cancelar el partido en Miami contra el Villarreal