El FC Barcelona “respeta y acata” la decisión de cancelar el partido en Miami contra el Villarreal

El FC Barcelona ha emitido este martes un comunicado en el afirma que “respeta y acata la decisión de cancelar el partido que nos enfrentaría con el Villarreal en Miami correspondiente a la jornada 17 del LaLiga“.

Destaca que lo hace “del mismo modo que acató y respetó la decisión de jugar cuando se reveló la noticia en su momento”.

FC Barcelona statementhttps://t.co/71jXZKaE4Q — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 21, 2025

Al mismo tiempo, el club azulgrana afirma que “lamenta la oportunidad perdida de expandir la imagen de la competición a un mercado estratégico y con capacidad de crecimiento y generación de recursos en beneficio de todo el mundo”.

El club “agradece el apoyo y el afecto incondicional que ha recibido de nuestros aficionados y aficionadas en los Estados Unidos y lamenta profundamente que se vean privados de presenciar el partido oficial al país”.

LaLiga ha anunciado este martes que ha decidido cancelar el partido de la decimoséptima jornada de Primera División que tenía previsto que se jugase en diciembre en Miami (Estados Unidos) entre el Villarreal y el Barcelona “debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas”.

*Con información de EFE.

