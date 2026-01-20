El Real Madrid golea al Mónaco para recuperar la sonrisa

De pasar del silbido persistente en su propio estadio a escuchar de nuevo su nombre coreado por todo el Santiago Bernabéu. Así se explica, en buena medida, la noche que vivió Vinícius Junior en quizá el mejor partido del Real Madrid en lo que va de temporada, una goleada 6-1 ante un débil Mónaco que sirvió como bálsamo colectivo y como reivindicación individual en la UEFA Champions League.

El brasileño, asistente en dos goles y autor de un tanto de gran factura, se reconcilió con su afición en un partido marcado también por la implacable actuación de Kylian Mbappé frente al club que lo lanzó al estrellato. El delantero francés, sin rastro de sentimentalismos, lideró un equipo que, aunque sigue mostrando fragilidades defensivas, compensó con un apetito ofensivo imposible de saciar.

Mbappé, ya instalado en su mejor registro personal en la Champions League, dejó tocado al Mónaco en apenas cinco minutos y lo sentenció antes de la media hora. Once goles en esta Champions llevan su firma, en un Real Madrid que empieza a encarrilar su clasificación directa a octavos.

El primer tanto llegó tras una jugada que reflejó el nuevo aire que ha traído Álvaro Arbeloa al equipo. Franco Mastantuono, titular ante la ausencia de Rodrygo, encaró, temporizó y filtró un pase perfecto para Valverde, cuyo centro atrás fue ajustado al poste por Mbappé, ejerciendo de líder dentro y fuera del campo.

Mastantuono, precisamente, firmó su mejor actuación como jugador blanco, asociándose con criterio y personalidad. De sus botas nació también la primera gran ocasión de Vinícius, que obligó a lucirse al arquero Kohn con un disparo cruzado.

Vinícius y Mastantuono, las otras caras del triunfo

Mientras el Mónaco intentaba sostener su identidad ofensiva, incluso con Ansu Fati como titular, el Real Madrid castigaba cada desajuste. Balogun y el propio Ansu tuvieron ocasiones claras que no supieron aprovechar, y esa falta de contundencia se pagó caro.

El segundo gol fue una acción de manual: contragolpe veloz, pase de tacón de Camavinga, visión de Güler, carrera de Vinícius y remate final de Mbappé. Una jugada que explica, por sí sola, por qué este Real Madrid sigue siendo temible incluso en sus momentos irregulares.

La noche terminó de ser perfecta para Vinícius en el segundo tiempo. Primero asistió de nuevo, esta vez a Mastantuono, que colocó su disparo al poste con precisión quirúrgica. Luego provocó un gol en propia puerta y finalmente coronó su actuación con un tanto a la escuadra, tras una carrera sin oposición que desató la ovación definitiva del Bernabéu.

El equipo blanco, ya lanzado, no se conformó. Bellingham cerró la goleada después de que Ceballos, con una pérdida peligrosa, evitara que el marcador quedara en cero para los visitantes.

Tras el partido, Vinícius reconoció el momento vivido. “Los últimos días han sido muy complicados para todos los compañeros, pero sobre todo para mí con los pitidos, por lo que se habla de mí, siempre en el foco y no quiero estar en el foco por cosas de fuera del campo”.

También tomó la palabra Mastantuono, autor de uno de los goles: “Ni me creo Messi ni la peor compra del Real Madrid, trabajo por mi mejor versión que la puedo tener”, afirmó, dejando clara su postura ante las críticas y los elogios desmedidos.

Con esta victoria, el Real Madrid no solo recupera la sonrisa, sino que da un paso firme en Europa, reafirmando que, incluso en tiempos de dudas, su capacidad para levantarse sigue intacta.



