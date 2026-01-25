Endrick brilla en Francia con su primer hat-trick

Endrick ha caído de pie en la Ligue 1. En apenas tres partidos con el Olympique de Lyon, el delantero brasileño ya dejó una huella profunda y este domingo firmó su primera gran noche en Francia con un triplete ante el Metz, al que su equipo derrotó por un contundente 2-5. Más allá del marcador, la historia del partido fue la irrupción del joven atacante, que ya suma cuatro goles desde que dejó el Real Madrid en busca de minutos y continuidad.

La victoria del Lyon fue casi una anécdota frente a la exhibición individual de Endrick. El cambio en la delantera del conjunto dirigido por Paulo Fonseca ha resultado más que fructífero. Antes, el encargado de liderar el ataque era el uruguayo Martín Satriano, ahora cedido al Getafe. Hoy, el protagonismo ofensivo recae en el brasileño, que se ha convertido en el principal generador de goles del equipo en tiempo récord.

Endrick abrió el marcador en el minuto 10 con una acción que recordó a los mejores tiempos de Ronaldo Nazario. El joven delantero encontró un hueco entre los defensores del Metz, recibió un pase de Corentin Tolisso desde la línea de fondo y, con un toque sutil de zurda, picó la pelota para superar al arquero Jonathan Fischer. Fue un gol de instinto, potencia y clase.

Su segundo tanto llegó al borde del descanso. Apareció desde el costado derecho, dejó atrás a sus marcadores en carrera y definió con claridad frente a Fischer, que vivió una pesadilla con cada intervención del brasileño. Antes del descanso, incluso pudo completar el hat-trick, pero un tercer gol le fue anulado por fuera de juego tras revisión del VAR.

Un impacto inmediato en la Ligue 1

Los números de Endrick desde que salió del Real Madrid hablan por sí solos. En el Lyon, promedia más de un gol por partido. Marcó en su debut contra el Lille, se quedó sin anotar frente al Brest aunque dio una asistencia, no participó ante el Young Boys en la Liga Europa por la normativa, y este domingo consiguió su primer triplete en Francia.

El resto del encuentro tuvo un desarrollo distinto. Tras el 0-1 de Endrick, el Metz se vino abajo. Rubén Kluivert marcó el segundo en el minuto 16 y Tyler Morton amplió la ventaja con un disparo desde fuera del área. Koffi Kouao descontó para el Metz con el 1-3, una de las pocas alegrías de un equipo totalmente sometido por el Lyon.

Después, Endrick firmó su segundo gol y el conjunto de Fonseca bajó la intensidad en la segunda parte. Diallo recortó distancias, pero el brasileño volvió a aparecer para cerrar su partidazo: provocó un penalti y él mismo lo transformó para sellar el 2-5 definitivo.

Con esta victoria, el Lyon se asentó en la cuarta posición de la tabla, la última que da acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones. El impacto de Endrick ha sido inmediato. En tres partidos ya ha marcado más de la mitad de los siete goles que celebró con el Real Madrid en temporada y media. El Lyon ha ganado con Endrick. Y Endrick, claramente, también ha ganado con el Lyon.



