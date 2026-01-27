Joseph Blatter alza su voz en contra del Mundial de fútbol en Estados Unidos

El Mundial de 2026 comienza a tener sus grandes detractores. La Copa del Mundo se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, varias personalidades han levantado su mano en contra de la organización del Mundial en territorio estadounidense. Joeph Blattter está de acuerdo con “boicotear” el evento en las sedes de Estados Unidos.

El expresidente de la FIFA manifestó estar de acuerdo con que los aficionados se mantengan al margen de los partidos que sean desarrollados en Estados Unidos. Mark Pieth, abogado suizo especializado en delitos de cuello blanco y experto en anticorrupción, manifestó su desacuerdo con los partidos en tierras estadounidenses para el periódico suizo Der Bund.

“Si consideramos todo lo que hemos hablado, solo hay un consejo para los aficionados: ¡Manténganse alejados de Estados Unidos! De todos modos, lo verán mejor por televisión. Y al llegar, los aficionados deben saber que, si no complacen a los árbitros, los asignarán directamente al siguiente vuelo de regreso. Con un poco de suerte“, sentenció el especialistas

"For the fans, there's only one piece of advice: stay away from the USA!” I think Mark Pieth is right to question this World Cup. #MarkPieth #GianniInfantino #DonaldTrump #FIFAWorldCup2026 #USA — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) January 26, 2026

Este argumento fue secundado por Joseph Blatter. “Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar esta Copa del Mundo”, expresó el exdirigente que renunció a su cargo en 2015 mientras iniciaba una investigación en su contra sobre casos de corrupción.

Gianni Infanino, actual presidente de la FIFA, respondió rápidamente a el llamado de Pieth y Blatter. “La gente quiere ir, y lo hará y celebrará junta. Siempre, siempre celebramos el fútbol juntos“, sentenció.

Contexto en Estados Unidos

La preocupación surge a partir de las decisiones ejecutadas por el Gobierno de Donald Trump en los últimos años. Inicia con las ideas expansionistas del mandatario estadounidense sobre Groenlandia y las prohibiciones de circulación de migrantes. Un ejemplo de ello fue la prohibición de que los aficionados de Senegal y Costa de Marfil sigan a sus selecciones sin que tengan un visado.

Los aficionados de las selecciones de Haití e Irán tampoco podrán asistir a los estadios de Estados Unidos para apoyar a su selección. En medio de estas medidas, Mark Pieth y Joseph Blatter motivaron a los aficionados a que sigan la Copa del Mundo desde sus hogares.

