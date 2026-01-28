El Benfica de Mourinho deja fuera al Madrid del top ocho con gol heroico de su portero

No fue la mejor noche del Real Madrid, ni mucho menos, por el contrario, en su visita a Lisboa, el Benfica dirigido por su extécnico José Mourinho les pasó por encima 4-2 para sacarlos de los ocho primeros lugares de la UEFA Champions League con un gol heroico de su portero Trubin.

Real Madrid llegó con la idea de mostrar mejoría en su funcionamiento bajo el mando del español Álvaro Arbeloa, pero del dicho al hecho hubo mucho trecho y los merengues fueron víctimas de su inoperancia y lejos de su mejor versión.

GOALKEEPER ANATOLIY TRUBIN SCORES A 98TH MINUTE GOAL AGAINST REAL MADRID TO SAVE BENFICA'S #UCL SEASON WITH THE FINAL TOUCH OF THE MATCH! 😱



IMAGINE NOT LOVING FOOTBALL 🤯 pic.twitter.com/y0thIBEQb5 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 28, 2026

La victoria para los portugueses les permitió meterse entre los 24 de los 36 equipos que participan en esta edición 2026 de la UEFA Champions League y donde los merengues fueron relegados al noveno lugar, un punto detrás del Manchester City que ocupa la octava posición con 16 puntos.

Mucho tuvo que ver en la victoria del Benfica el doblete anotado por el noruego Andreas Schjelderup, que se hizo presente en el marcador a los 36 y 54 minutos, mientras que las otras dos anotaciones fueron obra del griego Vangelis Pavlidis por la vía de penal y el gol increíble del portero ucraniano Anatoli Trubin al minuto 8 del alargue de los 90 minutos finales.

Vangelis Pavlidis converts the penalty to put Benfica ahead of Real Madrid at the end of the first half 👀 pic.twitter.com/DgmtdzcRbw — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 28, 2026

Real Madrid quiso responder con los dos goles del francés Kylian Mbappé a los 30 y 58 minutos, pero al final de cuentas sus ataques descoordinados y la falta de mayor acompañamiento ofensivo impidió que pudieran reaccionar y sacar un mejor resultado.

Las acciones

Benfica fue el primero en ir al frente y desde el minuto 6 después de una combinación del argentino Nicolás Otamendi y del portugués Tomás Araújo estuvieron cerca de violentar la portería del belga Thibaut Courtois.

Andreas Schjelderup bags a brace to put Benfica 3-1 up over Real Madrid 😳 pic.twitter.com/oRIID6Ails — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 28, 2026

Siete minutos después, Pavlidis en un centro de Sudakov le ganó la espalda a los zagueros, pero no pudo controlar bien y se fue la opción ante la salida de Courtouis, pero después llegó la jugada donde el juvenil argentino Gianluca Prestianni fue derribado en el área por Bellingham, pero se deja sin ejecución después de la revisión del VAR que enciende la ira de Mourinho.

Prestianni se motivó y fue un dolor de cabeza para los merengues, como se demostró con un disparo que salvó milagrosamente el portero Courtois desviando el esférico apenas con las puntas de los dedos.

Pero después Kylian Mbappé en el minuto 29 tras un centro cruzado de Asencio, puso el 1-0 en su gol número 12 para superar los 11 de Cristiano Ronaldo en la temporada 2015-2016 como el máximo romperredes de la zona de grupos de la Champions League.

GOOOOOOOOOOOL! 🐢🇫🇷 O BENFICA PRESSIONOU, MAS QUEM SAIU NA FRENTE FOI O REAL MADRID! KYLIAN MBAPPÉ É ABSOLUTAMENTE IMPARÁVEL! 🔥🔥🔥



⚠️ Benfica x Real Madrid é AGORA na @tntbr e na @StreamMaxBR (https://t.co/mmbf9LCqZq)! #CasaDaChampions #HBOMax #TR #MFM pic.twitter.com/4tOPNDaIPu — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) January 28, 2026

El gusto duró poco porque el noruego Andreas Schjelderup empató a los 36 minutos en el primero de sus dos goles de la noche. Luego vino el 2-1 en un penal Tchouaméni a Otamendi en un córner que cobró Pavlidis para irse al descanso 2-1.

En la segunda mitad el Benfica aumentó el 3-1 con el segundo del noruego Schjelderup a los 54 minutos para generar pánico en el Madrid que hace cambios desesperados con la salida de Mastantuono y Tchouaméni y la entrada de Rodrygo y Camavinga.

El cambio da resultado porque a los 57 Mbappé logra recortar distancias 3-2 apretando el marcador, pero, al final, el portero Trubin marcó el 4-2 definitivo de cabeza a los 98 minutos en un córner para una victoria de alta valía contra un rival muy cotizado y que no pasa por su mejor momento.

Seguir leyendo:

-Franco Mastantuono respondió a las críticas tras estrenarse como goleador en la Champions League

– La Champions League llega al límite: Hay 15 clasificados y nueve plazas estarán en juego en la última fecha

– El Real Madrid golea al Mónaco para recuperar la sonrisa







–