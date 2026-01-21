Franco Mastantuono respondió a las críticas tras estrenarse como goleador en la Champions League

El Real Madrid vivió una noche redonda en la UEFA ChampionsLeague, y uno de los grandes protagonistas fue Franco Mastantuono. El futbolista argentino se estrenó como goleador en la Champions League este martes, siendo titular ante el Mónaco y aportando un tanto en la contundente victoria por 6-1 en el Santiago Bernabéu. Luego del juego atendió a la prensa y pidió que evitaran las comparaciones.

Franco Mastantuono vuelve a ser titular y gana peso en el Real Madrid

El ‘30’ del Real Madrid fue titular por segunda vez en los últimos tres partidos, una clara señal de su crecimiento dentro del equipo tras la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo, luego de la salida de Xabi Alonso como entrenador el pasado 12 de enero.

El gol de Mastantuono en la Champions no solo sirvió para ampliar la goleada, sino también para confirmar su mejor momento desde que llegó al club blanco.

Franco Mastantuono scores his FIRST #UCL goal ⚪🇦🇷



Every goal from every game available for FREE on The Golazo Show — right now CBS Sports Golazo Network via the CBS Sports app 📲 pic.twitter.com/TsBsm6FDMW — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 20, 2026

“Ni Messi ni la peor compra del Real Madrid”: el mensaje de Mastantuono

Tras el encuentro, Franco Mastantuono analizó su situación y respondió con madurez a las críticas y comparaciones que ha recibido desde sus inicios.

“Desde que soy chico se habla de mi parte futbolística, se pudo decir que era el nuevo Messi y a la vez un desastre, la peor compra del Real Madrid. Ni me creo Messi ni la peor compra del Real Madrid, trabajo por mi mejor versión que la puedo tener“, dijo en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

El argentino valoró su actuación y el proceso personal que atraviesa en el club:

“Estoy contento, venía trabajando mucho para que se diese este partido. El Real Madrid es un club muy exigente, donde siempee hay que dar lo mejor. También escuché críticas que no las olvidó, que me hacen mejorar y más fuerte. Hoy me pude soltar un poco más y mostrar la versión que quiero que vea el Real Madrid”, añadió.

Adaptación, familia y crecimiento personal en Europa

En su balance de los primeros meses como jugador del Real Madrid, Mastantuono reconoció que el cambio de vida fue clave en su proceso de adaptación.

“Me sentía preparado pero era un nueva vida y eso lleva una adaptación estando muy lejos de mi familia. Nunca tuve un momento malo, he sido una persona alegre que quiere mejorar y es lo que me va a llevar a la versión que quiero”, aseguró.

La goleada al Mónaco y el cambio de dinámica del Real Madrid

Sobre el partido, el argentino destacó la personalidad del Real Madrid para romper una racha irregular y conectar con la afición.

“La personalidad del equipo marcó el partido. Ya veníamos pensando como equipo cambiar la dinámica, no veníamos de buenos resultados y la personalidad ha hecho que conectemos con la gente. Hemos dado una versión que se puede mejorar pero que nos puede llevar a grandes cosas”.

Defensa pública a Jude Bellingham

Para cerrar, Franco Mastantuono salió en defensa de su compañero Jude Bellingham, quien ha sido objeto de críticas recientes.

“Jude es fuerte pero hay cosas que se dicen que son fuertes. Es una persona que de las 9:30 de la mañana a las 6 de la tarde esta en Valdebebas. Es feo que toquen tu ego porque trabaja sin parar”.

Sigue leyendo:

· El Real Madrid golea al Mónaco para recuperar la sonrisa

· FC Barcelona vence 3-2 al Real Madrid y es campeón de la Supercopa

· Real Madrid golea al Mallorca y enfrentará al Barcelona en la final de la Supercopa

· Real Madrid celebró el Día de Reyes con cómoda goleada en Copa del Rey