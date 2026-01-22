La Champions League llega al límite: Hay 15 clasificados y nueve plazas estarán en juego en la última fecha

La UEFA Champions League entra en su momento más tenso. A falta de la última jornada de la fase de liga, nueve plazas para las eliminatorias siguen abiertas, mientras quince equipos ya tienen asegurada su clasificación matemática, dos de ellos incluso dentro del top 8: Arsenal, líder con 21 puntos, y Bayern Múnich, segundo con 18.

Equipos ya clasificados a las eliminatorias de la Champions

Además del Arsenal y el Bayern, otros gigantes del fútbol europeo ya tienen el billete sellado para la siguiente ronda de la Champions League. Entre ellos destacan Real Madrid y Liverpool, ambos con 15 puntos, seguidos por Tottenham (14).

Con 13 puntos, un amplio grupo de aspirantes mantiene opciones incluso de terminar entre los ocho primeros: París Saint-Germain, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting de Portugal, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta.

Cierran la lista de clasificados matemáticos Inter y Juventus, con 12 puntos, a la espera de definir su posición final en la última fecha.

Arsenal and Bayern München through to the round of 16 ✅



How things look after MD7 👇#UCL pic.twitter.com/fr0UNGvW4G — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 21, 2026

Diecisiete equipos pelean por nueve plazas restantes

La emoción se multiplica con diecisiete clubes aún con opciones de clasificación. Encabeza este grupo el Borussia Dortmund (11 puntos), seguido por Galatasaray y Qarabag (10). Con 9 puntos aparecen Marsella, Leverkusen y Mónaco, mientras que PSV Eindhoven, Athletic Club, Olympiacos, Nápoles y Copenhague se mantienen con 8.

Más atrás, pero aún con vida, figuran Brujas (7) y un bloque con 6 puntos compuesto por Bodø/Glimt, Benfica, Pafos, Union Saint-Gilloise y Ajax, todos dependiendo de una combinación de resultados en la última jornada.

Los equipos ya eliminados de la Champions League

Solo cuatro clubes han quedado fuera de manera matemática: Eintracht Frankfurt (4 puntos), Slavia Praga (3), y Villarreal y Kairat Almaty, ambos con apenas 1 punto, sin opciones de alcanzar los puestos de clasificación.

Partidos clave de la última jornada de la Champions

La última jornada, que se disputará en horario unificado el próximo miércoles, promete una noche histórica con duelos directos entre candidatos. El calendario incluye partidos de alto impacto como Paris Saint-Germain vs. Newcastle, Manchester City vs. Galatasaray, Borussia Dortmund vs. Inter, Barcelona vs. Copenhague, Benfica vs. Real Madrid y Nápoles vs. Chelsea, entre otros.

También destacan enfrentamientos decisivos como Ajax vs. Olympiacos, PSV vs. Bayern Múnich, Mónaco vs. Juventus y Union SG vs. Atalanta, donde cada gol puede cambiar la clasificación final.

Una jornada diseñada para el drama europeo

Con nueve plazas por decidir, enfrentamientos directos y múltiples escenarios abiertos, la Champions League se prepara para una jornada muy emocionante, donde gigantes históricos y proyectos emergentes se jugarán su futuro europeo en 90 minutos.

